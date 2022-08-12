"التوجيه السياسي" يفتتح برنامج النخبة الـعاشر

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بالتعاون مع جامعة الأمة للتعليم المفتوح، برنامج النخبة "العاشر" بمشاركة 574 ضابطاً من أصحاب الرتب السامية في وزارة الداخلية والأمن الوطني بواقع 72 ساعة تدريبية.

وحضر افتتاح البرنامج الذي عقد بالتزامن في أربع محافظات هي الشمال، وغزة، والوسطى، وخانيونس، النائب في المجلس التشريعي د. مروان أبو راس، ومستشار وزير الداخلية د. كمال تربان، ورئيس الهيئة العميد د. محمد الجريسي، والنائب مشير المصري، وأ. موسى السماك وكيل وزارة العمل السابق، ولفيف من قيادة الهيئة.

وأكد العميد د. الجريسي أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى كوادر وضباط وزارة الداخلية في كافة الجوانب السياسية، والأمنية، والقيادية.

وأضاف "يسعى البرنامج إلى بناء رجل الأمن الفلسطيني بناءً سليماً يقوم على ترسيخ العقيدة السليمة والأخلاق العالية والقيم الرفيعة، والتعامل الحسن مع جميع شرائح المجتمع".

وأشار رئيس الهيئة إلى أن البرنامج يتكون من ثلاثة محاور "الأمني، القيادي، الفكري" بهدف تأهيل نخب سياسية وأمنية وفكرية قادرة على القيام بأعباء الإدارة والقيادة بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

يشار إلى أن هذا البرنامج هو "العاشر" الذي تعقده الهيئة على مدار السنوات التسع الماضية بالتعاون مع جامعة الأمة للتعليم المفتوح.