"الشباب والثقافة" تفتتح دورة في معايير كتابة وتحكيم الأبحاث العلمية

غزة-الراي

افتتحت الهيئة العامة للشباب والثقافة دورة تدريبية متقدمة بعنوان "معايير كتابة وتحكيم الأبحاث العلمية"، وتستهدف عدد من الباحثين من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير.

وحضر افتتاح الدورة التدريبية القائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور محمود بارود، ومدير دائرة البرامج ومدرب الدورة الدكتور فواز السوسي.

بدوره، أكد بارود أن الدورة تأتي ضمن جهود الهيئة لتنمية وتطوير ثقافة البحث العلمي في المجتمع الفلسطيني تأكيدًا على أهميته ودوره المهم في الارتقاء بالمجتمعات ونهضتها، لافتًا إلى أن الهيئة أطلقت مؤخرًا مسابقة بحثية دولية حول الجهود العربية والإسلامية لخدمة القدس وشارك فيها باحثين من فلسطين وعدة دول عربية.

من جانبه، أوضح السوسي أن الدورة تتناول عدة محاور متقدمة في البحث العلمي أهمها مسلمات البحث العلمي، واعداد الخطط البحثية، والمقاربات والمناهج البحثية، والمدارس البحثية، ومعايير تقييم الأبحاث، بواقع (18) ساعة تدريبية.

