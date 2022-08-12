الإعلام الحكومي يختتم دورة التحرير والإعلام الجديد

اختتم المكتب الإعلامي الحكومي اليوم دورة تدريبية في التحرير الصحفي والإعلام الجديد، والتي استهدفت الإعلاميين والعاملين في مكاتب الإعلام والعلاقات العامة في البلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة.



وتأتي هذه الدورة التي نفذت بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، لأهميتها في تنمية مهارات وقدرات العمل الإعلامي لإعلامي البلديات في قطاع غزة.



وانقسم الدورة لمحورين مهمين، الأول في التحرير الصحفي مع المدرب الصحفي يحيى عياش، حيث تناولت الصياغة التحريرية الصحيحة للأخبار والأنشطة التي تنفذها البلديات، على مدار 3 لقاءات تدريبية,



فيما تناول المحور الثاني الأسس السليمة لإدارة منصات التواصل الاجتماعي، مع الناشط الإعلامي سائد حسونة، في لقاءين تدريبيين.



وتعتبر هذه الدورة ضمن الدورات التي تنفذها دائرة التدريب الإعلامي بالمكتب الإعلامي الحكومي لعام 2022م.