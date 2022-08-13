غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد.

وذكرت أن السفر سيكون للحافلة العاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/29).

كذلك السفر للحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/31) .

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت الهيئة على عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، إضافة لطلبها إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وحجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.