وكالة الرأي الفلسطينية الخطوط الجوية الكورية تستأنف رحلاتها إلى "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شخصين جراء قصف "إسرائيلي" استهدف الجنوب السوري وكالة الرأي الفلسطينية حماس تؤكد رفضها تصعيد الاحتلال المتواصل على أرضنا وشعبنا وكالة الرأي الفلسطينية مشعل: حماس منفتحة على الأمة جمعاء بما يخدم فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنشر الاحصائية التراكمية للعدوان على غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاتصالات تعلن عن انجاز مشروع الترميز البريدي في المحافظات الجنوبية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطط لإقامة تكتل استيطاني جديد في سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهاجم الصيادين والمزارعين شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر"تنشر احصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تعلن منع السباحة في بحر غزة يومي الأحد والاثنين

13 آب / أغسطس 2022 09:16

منقذ بحري
منقذ بحري

غزة- الرأي:

أعلنت طواقم الانقاذ البحري التابعة لبلدية غزة هاشم، مساء اليوم السبت، منع السباحة في البحر بشكل كامل يومي الأحد والاثنين.

وقالت بلدية غزة في تصريح مقتضب عبر صفحتها على الفيسبوك:"يمنع السباحة في البحر بشكل كامل يومي الأحد والاثنين حتى صباح الثلاثاء، وندعو المصطافين للابتعاد عن الشاطئ 20 مترًا، وهذاالمنع بسبب الارتفاع الملحوظ في الأمواج ونشاط التيارات المائية".

وأهابت بالمصطافين ضرورة اتباع ارشادات المنقذين البحريين والالتزام برايات الإنقاذ المنتشرة على طول شاطئ البحر حفاظاً على سلامتهم وسلامة أبنائهم.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟