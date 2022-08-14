"هنية يعلن عن تنظيم بطولة "الشهداء" لكرة القدم بمشاركة 8 أندية

كشف عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن إطلاق بطولة "الشهداء" وهي النسخة الثانية من بطولة النخبة بمشاركة 8 أندية من الدرجة الممتازة لكرة القدم، قبل انطلاق الدوري لهذا الموسم المقرر يوم 9 سبتمبر المقبل.

وأكد أن البطولة ستقام بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم، على أن تنحصر المشاركة في أندية الدرجة الممتازة حسب ترتيب الدوري السابق من المركز الأول حتى الثامن، وفقا لما تم الإعلان عنه بعد انتهاء النسخة الماضية من البطولة، وسيحصل الفائز باللقب على مكافأة مالية قيمتها (2000) دولار.

وقال:" البطولة فرصة جيدة للأندية المشاركة للتحضير للدوري والدخول في أجواء المنافسة، والتأكيد على رسالة الأسرة الرياضية التي دائما تقدم الوفاء للشهداء وتضحيات الشعب الفلسطيني".

يذكر أن النسخة الماضية من البطولة توج بلقبها نادي الصداقة.

تمت المشاهدة بواسطة غسان محيسن في الأربعاء 2:07م