مدرسة كمال العهود الأساسية للبنات تختتم مخيمها القرآني الصيفي

غزة-الراي

اختتمت مدرسة كمال العهود الأساسية للبنات في مديرية تعليم شمال غزة مخيمها القرآني الصيفي بمشاركة 128 طالبة.



وشهد المخيم نشاطات متنوعة منها: ندوات دينية في القيم والسلوكيات إضافة إلى حلقات في تلاوة وحفظ القرآن الكريم، حيث يقوم على المخيم عدد من المنشطات والمحفظات ومعلمات المدرسة.



وقالت مديرة المدرسة د. نوال عبد ربه: حقق المخيم العديد من الأهداف منها حفظ الطالبات لأجزاء من كتاب الله عز وجل والتعرف على العديد من المعارف والمعلومات حول القرآن الكريم وتلاوته بالشكل السليم.



وشهد المخيم زيارات للعديد من الشخصيات التربوية والرسمية والشعبية وأولياء الأمور إضافة إلى نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني حيث أشادوا بهذه الجهود المتميزة لخدمة الطلبة وتعليمهم خلال العطلة الصيفية خاصة في مجال القرآن الكريم.



يشار إلى أن هذا المخيم من النشاطات النوعية في المدارس الحكومية حيث استمر مدة شهرين، وتم تنفيذه بمبادرة من مديرة المدرسة د. نوال عبد ربه وبإشراف مديرية تعليم شمال غزة بالتعاون مع دار القرآن الكريم والسنة.



