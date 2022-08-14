وفد من بلدية خزاعة يزور مجلس الخدمات المشترك لادارة النفايات

غزة-الراي

زار وفدا برئاسة م. عمر أبو ريدة رئيس بلدية خزاعة وأ. لؤي قديح "رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظات خان يونس ورفح والوسطي وذلك في مقر المجلس الرئيسي مكب الفخاري الصحي، حيث تأتي هذه الزيارة لتهنئة م. طارق الهباش بمناسبة توليه منصبه الجديد كمدير تنفيذي للمجلس.

حيث قام الوفد جولة ميدانية للاطلاع على مكب الفخاري الصحي الجديد، وتقديم شرح مختصر عن مراحل تصميم وإنشاء المكب الجديد وآليات التنفيذ المتبعة، وكيفية إدارة النفايات الصلبة والتخلص منها بطريقة الطمر في المكب الجديد وفق الأسس والمعايير البيئية والإجتماعية السليمة.