وزارة العمل تشارك بمؤتمر "العمل عن بعد تحديات ونجاحات"

غزة-الرأي

شاركت وزارة العمل أمس السبت، بالمؤتمر المهني الذي نظمته نقابة المهندسين بمحافظة خانيونس تحت عنوان "العمل عن بعد تحديات ونجاحات".



وقدمت الإدارة العامة لخدمات التشغيل بالوزارة، ورقة عمل حملت عنوان "واقع قوى العمل والحد من البطالة من خلال العمل عن بعد" خلال الجلسة الأولى للمؤتمر.



وشارك في المؤتمر عدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الأهلية وكبرى حاضنات الأعمال في قطاع غزة، ذات العلاقة.



وتولي وزارة العمل اهتماماً بالغاً في ملف العمل عن بعد، وقد أطلقت في وقت سابق الاستراتيجية الوطنية للعمل عن بعد، فيما تترأس أيضاً المجلس الوطني للعمل عن بعد

