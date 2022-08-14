الحكم المحلي تدعو المواطنين الإلتزام بتعليمات إدارة الإنقاذ البحري

غزة-الرأي

دعت وزارة الحكم المحلي إلى ضرورة التزام المواطنين بالقوانين حفاظاً على حياتهم ، وذلك تزامنا مع تزايد حالات الغرق بسبب عدم الإلتزام باللوائح والقانونين.



وأكدت الوزارة للأخوة المواطنين من خلال دائرة الإنقاذ البحري في الوزارة إلى ضرورة الإلتزام بمواعيد السباحة المخصصة من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، مع ضرورة التعامل مع رايات الإنقاذ البحري وأبراج المنقذين.



حيث تعمل الهيئات المحلية بشكل دوري وخلال موسم الاصطياف على نشر المواعيد المناسبة للسباحة، إضافة إلى نشر التحذيرات من السباحة في البحر في حال كان الموج مرتفع وذلك من خلال المتابعة اليومية.



وبحسب الرايات المنشورة على طول شاطيء بحر قطاع غزة فالراية الصفراء ترمز إلى السماح بالسباحة، أما الحمراء ترمز إلى خطر السباحة، والراية السوداء تدل على عدم السماح بالسباحة مطلقا.



يأتي ذلك ضمن العديد من الإجراءات المتبعة كل عام لتوفير أجواء صيف آمن للمواطنين للحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائهم.



يذكر أن وزارة الحكم المحلي تعمل بالتعاون مع الطواقم المشتركة في وزارة الداخلية والأمن الوطني والهيئات المحلية لتحقيق كل ما يلزم من صيف آمن.

