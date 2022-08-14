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التوجيه السياسي يعقد ورشة بخانيونس حول "التوعية بمخاطر الجريمة"

14 آب / أغسطس 2022 10:30

التوجيه السياسي يعقد ورشة بخانيونس حول "التوعية بمخاطر الجريمة"
التوجيه السياسي يعقد ورشة بخانيونس حول

عقدت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة خانيونس ورشة بعنوان "التوعية بمخاطر الجريمة وتكاملية الأدوار"

جاء ذلك، بحضور النائب في المجلس التشريعي د. يونس الأسطل، ورئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي العميد د. محمد الجريسي، ووكيل وزارة المرأة أ. أميرة هارون، وممثلون عن وزارة الأوقاف والمباحث العامة والشرطة المجتمعية، ورابطة علماء فلسطين ومركز غزة للصحة النفسية وبعض الوجهاء والمخاتير.

وتطرقت الورشة للجريمة وأخطارها، ودور التوعية وتكاملية الأدوار في الحد من انتشار الجريمة، ودور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهتها، بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام المختلفة في التوعية من مخاطرها.

وأكدت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي أن هذه الورشة تأتي في إطار فتح آفاق التعاون والتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع في سبيل توحيد الجهود الرامية إلى حماية وتوعية الجمهور والمواطنين بمخاطر هذه الآفة، وإطلاق المبادرات التثقيفية لتعريف أفراد المجتمع بمخاطر الممارسات المنحرفة التي تكون سببا في الوصول إلى الفعل الإجرامي.

التوجيه السياسي يعقد ورشة بخانيونس حول 1cd5620f-ec84-4e1e-ac54-ddd8b8c0a644
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