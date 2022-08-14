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"شؤون العشائر" تُعالج 900 قضية خلال يوليو

14 آب / أغسطس 2022 10:35

"شؤون العشائر" تُعالج 900 قضية خلال يوليو

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة 900 قضية خلال يوليو المُنصرم.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة شؤون العشائر والإصلاح أن مكاتبها في المحافظات الخمسة.  أنجزت 100% من القضايا المعروضة عليها، حيث عالجت مكاتب العشائر 900 قضية تقدم بها المواطنون، مشيرةً إلى أن القضايا المعالجة تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها. 

ولفت التقرير إلى أن لجان الإصلاح في مُحافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة "336" قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال "116" قضية، بدورها أنجزت لجان إصلاح خانيونس " 166" قضية، بينما أنجز في محافظة رفح " 184" قضية، ومحافظة الوسطى "98" قضية.

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