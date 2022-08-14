الأوقاف وأكاديمية مرقاة تفتتحان البرنامج العلمي الخامس "نحو الرسوخ"

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع أكاديمية مرقاة البرنامج العلمي الخامس "نحو الرسوخ"، الذي يستهدف طلبة العلم الشرعي والمهتمين في جميع محافظات قطاع غزة، بمشاركة نحو 800 طالب وطالبة.



بدوره أوضح د. وائل الهمص رئيس لجنة برنامج نحو الرسوخ الخامس أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى ربط طلبة العلم الشرعي بالكتب المنهجية وإثراء أوقاتهم عبر مدارسة الكتب الشرعية، وعقد المحاضرات العلمية التي يُقدمها نخبة من العلماء والمحاضرين الأكفاء في بيئة تعليمية مهيأة، وأماكن مناسبة"، منوهاً بأن البرنامج يحمل عنوان التقعيد وأهميته لطالب العلم خاصة وأنه يحتوي على عناوين أساسية مهمة وإثرائية, معرباً عن أمله في أن تُكلل كافة الجهود بنجاح.



يذكر أن برنامج نحو الرسوخ سيستمر لمد خمسة أيام حتى يوم الخميس القادم الموافق 18 أغسطس 2021م، ويشتمل على محاضرات علمية وتقعيدية في العقيدة والتفسير والفقه والسنة النبوية والتزكية، إضافة إلى لقاءات منهجية وتربوية واستضافة علماء ومحاضرين من أهل الاختصاص

