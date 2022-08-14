"مدرسة صفد "تنفذ مبادرة صيفية لمعالجة صعوبات التعلم للطلبه

غزة-الراي

نفذت مدرسة صفد الأساسية "ب" للبنين بمديرية تعليم شرق غزة مبادرة "سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى" وهي مبادرة صيفية لمعالجة صعوبات التعليم لدى بعض الطلبة.



وينفذ المبادرة معلم التربية الخاصة أ. يوسف عجور، حيث تم التواصل مع العديد من طلبة المدرسة الذين يعانون من بعض صعوبات التعلم خاصة في القراءة والكتابة، وجرى استقبالهم في المدرسة وتنفيذ عدة حصص لديهم.



واتبع المعلم العديد من الأساليب التربوية في التدريس إضافة إلى التشويق والألعاب والترفيه.



وقد ثمن أولياء الأمور هذه المبادرة النوعية التي تقدم الفائدة للطلبة خاصة في العطلة الصيفية.



يشار إلى أن هذا النشاط ينسجم مع توجهات وزارة التربية والتعليم العالي في معالجة صعوبات التعليم والفاقد التعليمي.

