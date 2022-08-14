التنمية: صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عن صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة.

وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستبدأ غداً الاثنين عبر أفرع البريد في قطاع غزة.