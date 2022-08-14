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التنمية: صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً

14 آب / أغسطس 2022 11:17

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عن صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة.

وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستبدأ غداً الاثنين عبر أفرع البريد في قطاع غزة.

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