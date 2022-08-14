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بعد تنسيبه من قبل وزارة العدل

تعيين القاضي حاتم أبو عيشة عميداً للمعهد العالي للقضاء

14 آب / أغسطس 2022 11:18

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غزة -الراي
وافقت لجنة متابعة العمل الحكومي على تعيين القاضي حاتم أبو عيشة عميداً للمعهد العالي للقضاء خلفاً للعميد السابق سامي الأشرم.


بدوره، قال وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة :" أن هذا التعيين يأتي بعد تكليف القاضي سامي الاشرم رئيسا لهيئة الجنايات الكبرى.


وشغل القاضي أبو عيشة منصب رئيس محكمة الاستئناف بالقضاء العسكري.


جدير بالذكر أن المعهد العالي للقضاء الفلسطيني هو صرح أكاديمي تابع لوزارة العدل، ويضطلع بمهمة إعداد وتأهيل كوادر العمل القضائي والقانوني بما يواكب مستجدات التطور المستمر لمؤسسات القضاء والقانون اعتمادا على مناهج علمية متخصصة وكفاءات مرتبطة بمنظومة متكاملة من التجهيزات التقنية الحديثة لأعمال التدريس والتدريب لضمان مخرجات تدعم منظومة العمل القضائي والقانوني.
 

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