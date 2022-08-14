المالية: البدء بالتسجيل لتسديد رسوم الفصل الصيفي في "الإسلامية"

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الصيفي من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الإسلامية من خلال موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/08/14 وحتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 24/8/2022

وأوضحت المالية أن المستفيدين من التسجيل هم: (الموظف نفسه– الأب-الأم-ابن-ابنة-زوج-زوجة)، وذلك لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا المسجلين للفصل الحالي بنسبة 25% من رسوم تسجيل الفصل.

وطلبة الدكتوراه المشترك بنسبة 12,5% من رسوم تسجيل الفصل

وبينت المالية أنه يمكن استفادة طلبة الدراسات العليا (الماجستير- الدكتوراه) من رسوم الرسالة، بشرط تسجيلها خلال الفصل الدراسي الحالي.

وذكرت المالية أن عملية التسجيل تتم عبر الدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية). أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.