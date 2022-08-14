"التعليم "تناقش الخطة السنوية للأنشطة الطلابية للعام 2022- 2023

غزة-الرأي

غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم العالي اجتماعاً لمدراء الدوائر بالإدارة ورؤساء أقسام الأنشطة بالمديريات لمناقشة الخطة السنوية للعام الدراسي 2022-2023.



وشارك في اللقاء مدير عام الأنشطة الطلابية م. مازن الخطيب، ومدير الدائرة الثقافية أ. أحمد الشامي، ومدير الدائرة الرياضية والكشفية أ. عبد الغني الشيخ، ومدير دائرة القيادات الطلابية أ. فطين البنا، وعدد من رؤساء الأقسام في المديريات.



ورحب الخطيب بالحضور، مقدِّماً لهم الشكر على جهودهم والإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الماضي، مضيفاً بأن هذه الإنجازات جاءت نتيجة العمل بروح الفريق والتعاون للوصول إلى هذه المكانة التي نسعى للحفاظ عليها وتحسينها هذا العام ،مؤكدا على أهمية الخطة السنوية وضرورة متابعتها وتنفيذها لما لها من أثر كبير في خدمة الطلبة والمجتمع.



وخلال اللقاء جرى التطرق لمفاصل الخطة والتي أبرزها برنامج غرس وتعزيز القيم، والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والكشفية، والعلاقة بين المدارس والوزارة والمجتمع المحلي.



بدورهم، شارك رؤساء الأقسام بطرح تصوراتهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم الميدانية للخطة بما يراعي التقسيم المناسب لتنفيذ الأنشطة بالصورة المناسبة.