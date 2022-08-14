بلدية غزة تدعم مبادرة "شارعنا بيتنا" في حي التفاح الشرقي

غزة-الرأي

دعمت بلدية غزة المبادرة المجتمعية "شارعنا بيتنا" التي نفذها المبادر سامح المشهراوي في حي التفاح الشرقي شرق المدينة، ضمن جهودها في تعزيز روح الانتماء والمبادرة لدى المواطنين.



وأشادت البلدية بجهود المبادر في تجميل الشوارع المقابلة لمنزله في حي التفاح الشرقي والعمل على تعميم الفكرة لتشمل شوارع أخرى متفرعة في المنطقة، وداخل أحياء متعددة في المدينة للعمل على تجميلها وزيادة المساحات الخضراء مؤكدةً على أهمية المشاركة المجتمعية، للمساهمة في الارتقاء بواقع المدينة وتحسين جودة الحياة فيها.



وشملت المبادرة عدة أنشطة مختلفة منها؛ ، جمع العبوات والجرادل من ملتقتي البلاستيك وتنظيفها ودهانها ثم تجهيزها بالتربة المناسبة وزراعتها وتوزيعها على السكان مقابل مساهمتهم بالحفاظ عليها وريها وعدم العبث بها، كمان تمت المشاركة بتنظيف شوارع الحي، وزراعة الأشتال في المنطقة.



وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة الاهتمام بالأشجار، وزيادة المساحات الخضراء، وبث الروح الإيجابية والمشاركة المجتمعية الفاعلة داخل الأحياء المكتظة بالسكان في المدينة.

