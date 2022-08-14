وكالة الرأي الفلسطينية اختتام الامتحانات التمهيدية لمقيمين الطب الباطني بالجنوب وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تختتم تحكيم الأعمال المشاركة في مسابقة التميز التقني للعام 2022م وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتفقد اثار العدوان الأخير على مزارع الدجاج وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تصدر أحـكاماً بحق أربعة متخابرين مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي خلافات مالية بقيمة 41 ألف شيكل و3500 دينار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تدعم مبادرة "شارعنا بيتنا" في حي التفاح الشرقي وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تناقش الخطة السنوية للأنشطة الطلابية للعام 2022- 2023 وكالة الرأي الفلسطينية المالية: البدء بالتسجيل لتسديد رسوم الفصل الصيفي في "الإسلامية" وكالة الرأي الفلسطينية تعيين القاضي حاتم أبو عيشة عميداً للمعهد العالي للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية التنمية: صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تدعم مبادرة "شارعنا بيتنا" في حي التفاح الشرقي

14 آب / أغسطس 2022 11:56

111
111

غزة-الرأي
دعمت بلدية غزة المبادرة المجتمعية "شارعنا بيتنا" التي نفذها المبادر سامح المشهراوي في حي التفاح الشرقي شرق المدينة، ضمن جهودها في تعزيز روح الانتماء والمبادرة لدى المواطنين.


وأشادت البلدية بجهود المبادر في تجميل الشوارع المقابلة لمنزله في حي التفاح الشرقي والعمل على تعميم الفكرة لتشمل شوارع أخرى متفرعة في المنطقة، وداخل أحياء متعددة في المدينة للعمل على تجميلها وزيادة المساحات الخضراء مؤكدةً على أهمية المشاركة المجتمعية، للمساهمة في الارتقاء بواقع المدينة وتحسين جودة الحياة فيها.


وشملت المبادرة عدة أنشطة مختلفة منها؛ ، جمع العبوات والجرادل من ملتقتي البلاستيك وتنظيفها ودهانها ثم تجهيزها بالتربة المناسبة وزراعتها وتوزيعها على السكان مقابل مساهمتهم بالحفاظ عليها وريها وعدم العبث بها، كمان تمت المشاركة بتنظيف شوارع الحي، وزراعة الأشتال في المنطقة.


وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة الاهتمام بالأشجار، وزيادة المساحات الخضراء، وبث الروح الإيجابية والمشاركة المجتمعية الفاعلة داخل الأحياء المكتظة بالسكان في المدينة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟