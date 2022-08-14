الشرطة المجتمعية تُنهي خلافات مالية بقيمة 41 ألف شيكل و3500 دينار

غزة-الرأي

عالجت إدارة الشرطة المجتمعية عدة قضايا وأنهت خلافات مالية عبر دوائرها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة رفح خلافاً مالياً بقيمة 2300 دينار بين مواطنين على خلفية ثمن ذهب.

وبينت الشرطة المجتمعية أن طواقمها أنهت خلافاً مالياً بين المشتكي "م . ق والمشكو ضده" ر.ن" والذي مضمونه قيام الأخير بأخذ ذهب بقيمة 2300 دينار من أخت المشتكي، ويمتنع عن الوفاء به.

وأشارت إلى أنها جمعت الأطراف، وتوصلت مع المشتكى ضده لحل بأن يقوم بتسليم فواتير الذهب للمشتكي، وتوقيع إقرار مالي بالوفاء بقيمة الذهب، مقابل تنازل المشتكي عن الشكوى المقدمة ضده.

في سياق متصل، أنهت الشرطة المجتمعية في قسم دير البلح خلافاً مالياً بين المواطن "م.ع" والمواطن "ر.ب" بمبلغ مالي بقيمة 1200 دينار أردني.

وأفاد الرائد ماهر مطر مسؤول قسم الشرطة المجتمعية في مركز شرطة دير البلح أنه وبناء على الشكوى المحولة من النيابة من المواطن "م ع" ضد المواطن "ر.ب" حول خلاف على تجارة طيور بينهم قيمتها 1200 دينار.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الطرفان وتم حضورهما لمكتب الشرطة المجتمعية وتم مناقشة الأمر بينهما، حيث أفاد المشتكي ضده أن الممتلكات تم سرقتها وأنه أبلغ الجهات الحكومية بذلك وتم تفهم الأمر طرف المشتكي وعليه تم إنهاء الخلاف وتنازل المشتكي عن شكواه.

كما أنهى قسم الشرطة المجتمعية بمركز شرطة خان يونس المدينة خلافاً مالياً بقيمة 35 ألف شيكل على إثر خلاف على مكتب سيارات ومغسلة سيارات.

وأوضح الرائد إبراهيم السنوار مدير دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خان يونس أنه وبناءً على تكليف الجهات المختصة بمتابعة الشكوى تم استدعاء طرفي الخلاف إلى مكتب الشرطة المجتمعية لإنهاء الخلاف بينهم، حيث تم طرح عدد من الحلول وتم التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي وحل الخلاف وكتابة تعهد بالمبلغ وتم التنازل عن الشكوى.

وذكر "أن الشرطة المجتمعية تبذل كل ما تستطيع من جهود لخدمة المواطنين وحل الخلافات بينهم وفق القانون.

إلى ذلك، أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة رفح عددا من الخلافات المالية بقيمة"6720 "شيكل.

وبينت الشرطة المجتمعية بمحافظة رفح أنها أنهت خلافين ماليين لموقوفين في نظارة رفح على قضايا ذمة مالية بمبلغ إجمالي" 4320" شيكل.

كما أنهت خلافاً على قضية مبلغ إيجار بين المشتكي "ر،ه" والمشتكى ضده "خ،ح" بقيمة "2400" شيكل .

وأشارت إلى أنها تواصلت مع أصحاب الشكاوى وجلست معهم وطرحت الحلول المناسبة لإنهاء الخلافات.

وأكدت المجتمعية أنها تمكنت من التوصل لحلول قبلها الأطراف بتقسيط المبالغ المستحقة في ذمم المشتكى ضدهم، وتحرير سندات صلح حسب الأصول .

في سياق آخر، أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة شمال غزة، خلافاً بين مواطنين على قسيمتي أرض تبلغ مساحتهما (3910) متر مربع بالمحافظة.

وأوضحت الشرطة المجتمعية أن الخلاف عند تسليم الأرض تبين بأن جزء من الأرض في حصة مواطن آخر غير المكان المحدد عند البيع.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تعيين مساح مرخص وإظهار ترسيم حدود الأرض محل الخلاف والوصول لحل يرضي الطرفين، وبناءً على ذلك جرى إنهاء الخلاف والتنازل عن الشكوى.