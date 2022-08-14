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أشغال شاقة مؤبدة ومؤقتة

المحكمة العسكرية تصدر أحـكاماً بحق أربعة متخابرين مع الاحتلال

14 آب / أغسطس 2022 12:19

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غزة-الراي

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري، أحكاماً بحق أربعة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي ،تراوحت ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة، والموقتة من 12 إلى 15 عاماً.

وأدانت المحكمة المتهمين الأربعة بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وفي التفاصيل، في القضية رقم (89/2018): حكمت المحكمة على المُدان (بسام، ب)، مواليد عام 1978 من سكان دير البلح، بالأشغال الشاقة المؤبدة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني.

وفي القضية رقم (289/2017): حكمت المحكمة على المُدان (أحمد، أ)، مواليد عام 1982 من سكان رفح، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة (12 عاماً) مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وفي القضية رقم (54/2019): قضت المحكمة على المُدان (محمد، ن) مواليد عام 1987 من سكان البريج، بالأشغال الشاقة لمؤقتة مدة (15 عاماً) سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وفي القضية رقم (64/2018) قضت المحكمة على المُدان (إبراهيم، غ) مواليد عام 1989 من سكان معسكر جباليا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة (15 عاماً) مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وأوضحت المحكمة أن جميع الأحكام صدرت وجاهياً، وبالإجماع، وأُفهمت علناً، وقابلة للاستئناف.

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