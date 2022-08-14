وكالة الرأي الفلسطينية اختتام الامتحانات التمهيدية لمقيمين الطب الباطني بالجنوب وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تختتم تحكيم الأعمال المشاركة في مسابقة التميز التقني للعام 2022م وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتفقد اثار العدوان الأخير على مزارع الدجاج وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تصدر أحـكاماً بحق أربعة متخابرين مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي خلافات مالية بقيمة 41 ألف شيكل و3500 دينار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تدعم مبادرة "شارعنا بيتنا" في حي التفاح الشرقي وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تناقش الخطة السنوية للأنشطة الطلابية للعام 2022- 2023 وكالة الرأي الفلسطينية المالية: البدء بالتسجيل لتسديد رسوم الفصل الصيفي في "الإسلامية" وكالة الرأي الفلسطينية تعيين القاضي حاتم أبو عيشة عميداً للمعهد العالي للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية التنمية: صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً
أخبار » الأخبار الحكومية

"التعليم" تختتم تحكيم الأعمال المشاركة في مسابقة التميز التقني للعام 2022م

14 آب / أغسطس 2022 12:32

111
111

غزة-الرأي
اختتمت الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني عملية تحكيم أعمال الطلبة المشاركين في مسابقة التميز التقني للعام 2022، والتي تنفذها الوزارة بشكل دوري كل عام.


وتهدف المسابقة إلى دعم طلبة التعليم التقني وتعزيز التوجهات المجتمعية نحو التخصصات التقنية في مؤسسات التعليم العالي.


وقد تم تحكيم (37) مشروعاً مقدمة من (93) طالب وطالبة من مؤسسات التعليم العالي في التخصصات التقنية بمشاركة (10) محكمين في تخصصات تقنية مختلفة من الجامعات والكليات، ومن المتوقع أن يعلن عن النتائج في المرحلة القريبة القادمة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟