"التعليم" تختتم تحكيم الأعمال المشاركة في مسابقة التميز التقني للعام 2022م

غزة-الرأي

اختتمت الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني عملية تحكيم أعمال الطلبة المشاركين في مسابقة التميز التقني للعام 2022، والتي تنفذها الوزارة بشكل دوري كل عام.



وتهدف المسابقة إلى دعم طلبة التعليم التقني وتعزيز التوجهات المجتمعية نحو التخصصات التقنية في مؤسسات التعليم العالي.



وقد تم تحكيم (37) مشروعاً مقدمة من (93) طالب وطالبة من مؤسسات التعليم العالي في التخصصات التقنية بمشاركة (10) محكمين في تخصصات تقنية مختلفة من الجامعات والكليات، ومن المتوقع أن يعلن عن النتائج في المرحلة القريبة القادمة.

