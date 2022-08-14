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اختتام الامتحانات التمهيدية لمقيمين الطب الباطني بالجنوب

14 آب / أغسطس 2022 12:38

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غزة-الرأي
عقد مستشفى غزة الأوروبي الامتحان الاكلينيكي الترفيعي للمقيمين بأقسام الباطنة العامة في كل من م غزة الاوروبي ومجمع ناصر الطبي .


وأعلن مدير برنامج التدريب للطب الباطني ورئيس قسم الباطنة بمستشفى غزة الاوروبي د. رامي سلوت عن انتهاء امتحان الاوسكي لمقيمي البورد الفلسطيني للسنوات التدريبية التالية :R1/R2/R3/R4.


وأوضح د. رامي سلوت ان الامتحان الذي تم عقده بقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الأوروبي ، تم تنظيمه بطريقة هادفة وعلى أسس علمية حديثة تضمن انسيابية عقده في أجواء ايجابية للوصول للاهداف المرجوة منه.


وأضاف :" قمنا بتقييم عدد ٢١ طبيب مقيم وطبيبة مقيمة ببرنامج بورد الطب الباطني بالشراكة مع نخبة متميزة من استشاريي الباطنة العامة والباطنة التخصصية ورؤساء الأقسام الباطنية بمستشفيات قطاعنا الحبيب حيث تم تقييم كل طبيب مقيم عبر اجتيازه ل ٦ محطات متتابعة.
 

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