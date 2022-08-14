أبرز إنجازات سلطة الأراضي خلال شهر يوليو

غزة-الرأي

أصدرت سلطة الأراضي تقريرها الشهري عن يوليو / تموز الماضي والذي تضمن العديد من المنجزات التي تتوافق مع توجهاتها في تثبيت الملكيات الخاصة و الحفاظ على الملكية العامة وتسهيل إجراءات خدماتها المقدمة للجمهور.



وضمن أبرز ما تم إنجازه خلال يوليو أفادت الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات "الطابو" أنها أصدرت 1325 شهادة تسجيل و1051 مستخرج قيد و128 خلو طرف وبلغ عدد المعاملات المفتوحة 450.



وأوضحت الإدارة العامة لأملاك الحكومة أنها أنجزت 8 معاملة انتفاع عام ما بين إيجارات وبيوع وجمعيات تعاونية وقامت بتسوية عشوائيات عدد 15 وأبرمت أربعة عقود وأصدرت 1856 خلو طرف.



من جانبها، أجرت الإدارة العامة للمساحة 18 معاملة تعيين حدود وأنجزت 46 خريطة مرسومة.



وقالت الوحدة القانونية بسلطة الأراضي أنها قدمت 175 استشارة قانونية وتابعت 66 قضية تنفيذ و15 شكوى ضد متعدّين على أراضٍ حكومية.



ونفذت المكاتب الفرعية التابعة لسلطة الأراضي 90 جولة تفتيشية وأوصلت 34 إخطارًا للمتعدين على الملكية العامة وأصدرت 34 محضر ضبط.



من بينها في مكتب الشمال 19 جولة تفتيشية وأوصلت 6 إخطارات للمتعدين على الملكية العامة وأصدرت 6 محاضر ضبط.



وفي مكتب خان يونس 42 جولة تفتيشية وأوصلت 15 إخطارا للمتعدين على الملكية العامة وأصدرت 15 محضر ضبط.



وفي مكتب غزة 15 جولة تفتيشية وأوصلت 5 إخطارات للمتعدين على الملكية العامة وأصدرت 5 محاضر ضبط.



وفي مكتب رفح 14 جولة تفتيشية وأوصلت 8 إخطارات للمتعدين على الملكية العامة وأصدرت 8 محاضر ضبط خلال شهر يوليو الماضي.

