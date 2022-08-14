النيابة العامة تؤكد التزامها بحوسبة كافة العمليات الإدارية

غزة-الرأي

عقد مدير عام النيابة العامة الدكتور ماهر المصري، اجتماعاً بمكتبه، مع موظفي أقسام الشيكات والمرور، والبلديات، والجرائم الاقتصادية، بنيابة غزة الجزئية الدائرة الثالثة.



وناقش الدكتور المصري خلال الاجتماع، حركة الملف الجزائي، ابتداءً من استقبال الشكوى حتى تصدير الملف للنيابة الكلية للإيداع.

وأكد المصري على الالتزام بحوسبة كافة العمليات الإدارية على برنامج العدالة الجنائية، والالتزام بالوصف الوظيفي للأقسام المذكورة ،موضحا أن نهاية اجتماعه على قرب انتهاء عملية الربط الإلكتروني للأقسام المذكورة مع برنامج الشرطة الفلسطينية؛ مما سيوفر الوقت والجهد، وبالتالي تقديم خدمة فاعلة للمواطن الفلسطيني.



ويأتي هذا الاجتماع ضمن مجموعة من اللقاءات التي تسعى النيابة من خلالها لمناقشة أبرز القضايا، والعمل على تذليل العقبات، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في كافة النيابات.

