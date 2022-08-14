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بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء

"الشرطة القضائية" تفتتح دورة تدريبية في المهارات القانونية

14 آب / أغسطس 2022 01:13

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افتتحت إدارة الشرطة القضائية دورة تدريبية بعنوان "تنمية المهارات القانونية" بمشاركة (30) ضابطاً من إدارة الشرطة القضائية.

وحضر افتتاح الدورة مدير إدارة الشرطة القضائية عميد حقوقي علي قنديل، والمستشار أ. سامي الأشرم عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، والمستشار محمد أبو بركة مستشار وزير العدل لشؤون المعهد العالي للقضاء.

وأكد مدير إدارة الشرطة القضائية العميد حقوقي علي قنديل: "أن الشرطة القضائية تسعى إلى الارتقاء بكوادرها من الضباط والأفراد في الأقسام التخصصية للإدارة بما يساهم في رفع كفاءة أدائهم في خدمة المواطنين وتسهيل الخدمة المقدمة لهم".

وشكر العميد قنديل المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، ممثلاً بالمستشار أ. سامي الأشرم لدورهم الكبير في التدريب التخصصي والمساهمة في تطوير منظومة العمل القانوني.

وتطرقت الدورة لعدد من المحاور القانونية المتعلقة بعمل الضباط والأفراد العاملين في إدارة الشرطة القضائية في المحافظات.

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