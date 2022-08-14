ملحق كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ

13:39وزارة النقل والمواصلات نظمت ورشة عمل حول التعدي على الأرصفة

14:08الاقتصاد تقوم بفحص ومعايرة خزانات الوقود في معبر رفح التجاري

14:22الاقتصاد تنتهي من فحص الموازين والقبانات في المنطقة الصناعية

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟