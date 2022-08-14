وكالة الرأي الفلسطينية عمل رفح تنجز مخالصتين عماليتين بقيمة 10000 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات نظمت ورشة عمل حول التعدي على الأرصفة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعلن انطلاق العمل بالبرنامج المحوسب للأدوية المراقبة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسلم قرارات وقف بناء لمنازل غرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية ملحق كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة القضائية" تفتتح دورة تدريبية في المهارات القانونية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: تسجيل 4 وفيات و1957 إصابة بكورونا خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تؤكد التزامها بحوسبة كافة العمليات الإدارية وكالة الرأي الفلسطينية أبرز إنجازات سلطة الأراضي خلال شهر يوليو وكالة الرأي الفلسطينية اختتام الامتحانات التمهيدية لمقيمين الطب الباطني بالجنوب
أخبار » الأخبار الحكومية

ملحق كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ

14 آب / أغسطس 2022 01:27

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول ملحق كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الإثنين (15 أغسطس)، وعت الداخلية المسافرين  التواجد س 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

معبر كشف 2
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟