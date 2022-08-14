ملحق كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول ملحق كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الإثنين (15 أغسطس)، وعت الداخلية المسافرين التواجد س 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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14 آب / أغسطس 2022 01:27
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