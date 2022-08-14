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الصحة تعلن انطلاق العمل بالبرنامج المحوسب للأدوية المراقبة

14 آب / أغسطس 2022 01:35

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غزة-الراي

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق البرنامج المحوسب للأدوية المراقبة، وذلك خلال كلمة مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة د. أشرف ابو مهادي التي ألقاها خلال ورشة العمل التي ضمت عدد كبير من أخصائيي الصيدلة وممثلي مستودعات وشركات الأدوية والصيادلة.

واكد د. ابو مهادي أن وزارة الصحة تسعى من خلال البرنامج إلى زيادة ضبط تداول الأدوية وعدم إساءة استخدام الأدوية أو وقوعها في أيدي من لا يستحقها، ووصولها للمرضى لتخفيف آلامهم.

وأوضح أن هذا البرنامج تم بجهد مشترك بين فريق مهندسي وحدة الحاسوب والشبكات بوزارة الصحة وبالتعاون مع الشركات والأطباء المساهمين في إنجاح البرنامج لتعزيز ضبط الأمن الدوائي.

وقدم د. رأفت أبو رضوان مدير دائرة الجودة الصيدلانية بالإدارة العامة للصيدلة شرحا وافيا للتعامل مع ايقونات البرنامج، وكيفية استخدام البرنامج المحوسب، وطريقة حركة المعاملات من حيث المستورد والكمية والصرف والتداول مع المعبر وبين الشركات، وغيرها من تفاصيل التعامل من خلال البرنامج.

من جهته، أكد مدير دائرة المعابر الصحية بالإدارة العامة للصيدلة د. أيمن كردية أن هذا البرنامج يأتي لضبط الممارسات الدوائية وخاصة الادوية التي تخضع للرقابة الدوائية، مشيرا ان هذه المرحلة هي مرحلة تجريبية للعمل بالبرنامج المحوسب لمدة ثلاثة شهور يتم التعامل خلالها الى جانب النظام الورقي.

وتخلل اللقاء طرح النقاش والاستفسار من قبل الاطباء الصيادلة وممثلي المستودعات وشركات الأدوية على كيفية التعامل مع البرنامج.

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