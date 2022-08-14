وزارة النقل والمواصلات نظمت ورشة عمل حول التعدي على الأرصفة

نظمت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات ورشة عمل حول التعدي على الأرصفة بمشاركة ممثلين عن البلديات في قطاع غزة وشارك في اللقاء رئيس قطاع الشئون الفنية والهندسية م. حسن عكاشة، و أ. أنيس عرفات نائب مدير عام العلاقات العامة والناطق الاعلامي باسم الوزارة.



بدوره ، رحب أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بالحضور، مؤكداً بأن هذه الورشة تأتي لضبط التعدي على الأرصفة من قبل أصحاب المحلات التجارية ومحلات البناء والخضار والفواكه والمطاعم والذين يتعدون على الأرصفة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل خطراً على حياة المواطنين والمشاة ويعرضهم لخطر الحوادث المرورية وتأتي هذه الورشة لوضع الحلول المناسبة لحل هذه المشكلة.



وبين المشاركين في اللقاء من ممثلي البلديات بأن هناك صعوبة كبيرة في ضبط الأمر من قبل البلديات بشكل كامل خاصة أن بعض أصحاب البسطات يهدد بحرق نفسه إذا تم التعدي عليه لذلك يجب تشكيل لجنة وحاضنة من لجنة المتابعة والبلديات والوزارات من أجل ضبط التعدي على الأرصفة من قبل المواطنين.



وقد شرعت العديد من البلديات في حملات ضد التعدي على الأرصفة كبلدية غزة وخانيونس وحررت عشرات المحاضر للمخالفين وعمل مخالفات لهم خاصة أصحاب المحلات التجارية في الشوارع الرئيسية، كما أوصى المشاركين دراسة كل المتعدين في كل منطقة وإيجاد حلول لهم لإفراغ الرصيف وعدم اشغاله.



وفي ختام الورشة شدد المشاركين على ضرورة عمل حملة إعلامية مشتركة لكل البلديات توعي المواطنين بمخاطر إشغال الأرصفة وتستمر عدة شهور يتم خلالها عمل الإعلانات الممولة ووضع الملصقات على لوحات الإعلانات في الطرق الرئيسية من خلال تشكيل فريق من كل البلديات وتوعية المواطنين بمخاطر التعدي على الأرصفة.



كما أوصى المشاركون بوضع شاشات على أبواب المحلات للإعلانات بدل العرض خارج المحل وعمل صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر ما تعرضه المحلات التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي



