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شرطة البلديات تضبط فواكه ومواد غذائية فاسدة بالوسطى

14 آب / أغسطس 2022 02:16

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غزة-الرأي

 ضبطت دائرة شرطة البلديات في المحافظة الوسطى كميةً من الفواكه والمواد الغذائية الفاسدة خلال جولةٍ تفقدية وتفتيشية مشتركة برفقة مفتشي الصحة في البلدية داخل أسواق المحافظة.

 وأوضح العقيد أسعد أبو سويرح مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة الوسطى أن دوريةً من شرطة البلديات ضبطت كميةً من العصير الفاسد تقدر بــ 110 عبوة منتهية الصلاحية في أحد المحال التجارية بمنطقة دير البلح.

 وفي السياق ذاته أشار العقيد ابو سويرح إلى أن شرطة البلديات ضبطت في سوق النصيرات كميةً تقدر بــ 470 كيلو جرام من الخوخ الفاسد لظهور علامات فساد ظاهري عليه.

 ولفت العقيد أبو سويرح إلى أنه تم تحريز الكميات المضبوطة من العصير والفواكه الفاسدة واتلافها في مكب النفايات التابع للبلدية حسب الأصول.

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