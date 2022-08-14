آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر رفح البري غداً الاثنين سيكون، الحافلة الأولى حتى الرقم (280) كشف المسافرين الجديد رقم (2022/30).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/31) ، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وقالت إنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مؤكدة أهمية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.