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البديل ألابا ينقذ ريال مدريد بعد انتفاضة في ألميريا

15 آب / أغسطس 2022 09:17

البديل ألابا ينقذ ريال مدريد بعد انتفاضة في ألميريا
البديل ألابا ينقذ ريال مدريد بعد انتفاضة في ألميريا

 سجل البديل ديفيد ألابا هدفا من ركلة حرة من أول لمسة بعد نزوله ليقود ريال مدريد لتحويل تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه ألميريا الصاعد للأضواء في بداية حملة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وكانت البداية محرجة لبطل أوروبا حين تقدم أصحاب الضيافة عبر البلجيكي لارجي رمزاني بعد هروبه من الرقابة في الدقيقة السادسة.

وعانى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حتى نجح لوكاس فاسكيز في إدراك التعادل بعد مرور ساعة قبل أن يحسم النمساوي ألابا الفوز من ركلة حرة متقنة قبل ربع ساعة من النهاية ليحصد ريال أول ثلاث نقاط بالموسم الجديد.

وأجرى أنشيلوتي خمسة تغييرات على التشكيلة الأساسية الفائزة بكأس السوبر الأوروبية مؤخرا وبدوري أبطال أوروبا وبدأ بالوافدين الجديدين أنطونيو روديجر وأوريلين تشواميني.

لكن رهان المدرب الإيطالي أتى بنتيجة عكسية حين افتتح رمزاني التسجيل لألميريا بعد أن تسلل خلف روديجر لينفرد بالحارس تيبو كورتوا وسدد كرة منخفضة في الشباك.

وكثف ريال من الضغط بعد الاستراحة حين دفع بالمخضرمين لوكا مودريتش وإيدن هازارد وألابا من مقاعد البدلاء.

وتعادل فاسكيز من متابعة لكرة وصلته من كريم بنزيمة في الدقيقة 61 قبل أن ينتزع ألابا الفوز ليتجنب ريال مصير غريمه برشلونة الذي افتتح الموسم بتعادل مع رايو فايكانو بدون أهداف أمس السبت.

(رويترز)

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