النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2322) الاثنين22 اغسطس2022
أخبار فلسطينية
· حماس” تنفي وضع السعودية “اشتراطات” لعودة العلاقة بينهما
· استشهاد شاب برصاص الاحتلال عقب اقتحام منزله بالقدس
· وفد دبلوماسي أوروبي يصل غزة الثلاثاء لتفقد آثار العدوان.. والأشغال تعلن ارتفاع عدد المنازل المدمرة
· حقوقيون للمحكمة العليا الإسرائيلية: يجب منع الشاباك من إرسال رسائل تهديد نصّيّة للفلسطينيين
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أخبار إسرائيلي
· الأحزاب العربية تخوض الانتخابات الإسرائيلية بالقيادات نفسها
· تقارير أمنية إسرائيلية: "وضع السلطة الفلسطينية سيئ وسيزداد سوءا"
· حقوقيون للمحكمة العليا الإسرائيلية: يجب منع الشاباك من إرسال رسائل تهديد نصّيّة للفلسطينيين
· عواودة يواصل معركة الإضراب والاحتلال يعقد جلسة للنظر في اعتقاله
· · إسرائيل" تكشف عن تفاصيل سياستها الجديدة تجاه غزة
· مسؤول أمني إسرائيلي: إطلاق سراح أسرى "الجهاد" مسألة غير مطروحة
· عملية القدس": لبيد يهدد.. وضابط إسرائيلي: هذا أكثر ما يقلق الأجهزة الأمنية
· خطة لإنشاء حي استيطاني جديد جنوب شرق القدس المحتلة
· "بتسيلم": "إسرائيل" تبذل ما بوسعها للتشويش على عمل منظمات حقوق الإنسان
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اخبار دولية
· بريطانيون يرفعون العلم الفلسطيني تنديدا بإسرائيل
· أونروا" تعلن عن عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار
اخبار عربية
· 3 شهداء بقصف إسرائيلي على طوطوس في سوريا
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب القدس
· “حماس” تنفي وضع السعودية “اشتراطات” لعودة العلاقة بينهما
· الاحتلال يؤكد أن منفذ عملية إطلاق النار في القدس “عمل منفردا” ويتحسب من “محاكاة”
· رئيس الوزراء الإسرائيلي يزعم: العملية الأخيرة في غزة حققت كافة الأهداف واستعادت قوة الردع
· عملية الرصاصات العشر” تعيد القدس إلى الصدارة وتبرز أكبر تهديد يواجه الاحتلال الإسرائيلي
· وفد دبلوماسي أوروبي يصل غزة الثلاثاء لتفقد آثار العدوان.. والأشغال تعلن ارتفاع عدد المنازل المدمرة
· حقوقيون للمحكمة العليا الإسرائيلية: يجب منع الشاباك من إرسال رسائل تهديد نصّيّة للفلسطينيين
· عواودة يواصل معركة الإضراب والاحتلال يعقد جلسة للنظر في اعتقاله
· إصابات في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في القدس و”المنفذ” يسلّم نفسه بعد ساعات من المطاردة- (فيديوهات وصور)
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الشرق الأوسط
· الأحزاب العربية تخوض الانتخابات الإسرائيلية بالقيادات نفسها
· إسرائيل تخشى المزيد من «الهجمات المنفردة» بعد عملية القدس
· إسرائيل تلغي احتفالاً بـ«اتفاقيات إبراهيم» بعد اعتذار الدول المعنية
الاخبار اللبنانية
· فلسطين: عودة الفدائيين
· عودة دراماتيكية للفدائيين: ضربة القدس... أوّل الردّ
· «العدوى» تُقلق العدو: «نشوة الانتصار» لا تدوم
· الصدر لا يتراجع: خطر الاقتتال أكثر حضوراً
· مصر | أكثر من 40 ضحية في حريق كنيسة أبي سيفين في الجيزة
· عدوان إسرائيلي جديد على طرطوس في سوريا
· «فدائية» القدس تعزز «وحدة الساحات»
الغد الأردنية
· قتلى وجرحى إثر غارات إسرائيلية استهدفت ريف دمشق وطرطوس
· “عملية القدس” تضرب المنظومة الأمنية الإسرائيلية مجددا
· الشروق المصرية
· وكالة الأنباء السورية: مقتل وإصابة 6 عسكريين جراء عدوان إسرائيلي
الشرق القطرية
· بريطانيون يرفعون العلم الفلسطيني تنديدا بإسرائيل
· بعد زيارته.. زوجة الأسير الفلسطيني عواودة تكشف تفاصيل صادمة عن حالته الصحية
· خلال 10 ثواني.. عملية في القدس لحافلة تصيب 7 مستوطنين إسرائيليين (فيديو)
· الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة
· بأطراف ذكية.. مستشفى حمد للتأهيل بغزة يجدد الأمل لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· الاحتلال يعدم شابًا بالرصاص بعد مداهمة منزله في كفر عقب
· 93 عامًا على أول ثورة فلسطينية ضد تهويد القدس
· تقرير توافد عائلات الشهداء لوالدة "النابلسي".. رسائل دعم ومقاومة
· حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين
· تقرير حلا فلفل تبكي ألعابها ويوسف يفقد حلمه
· حماس: قصف الاحتلال الهمجي لسوريا يجب أن يُواجَه بموقف مُوحّد
· الناشطة حمد: المعادلات في الضفة تغيّرت والمقاومون يواجهون اعتداءات الاحتلال
· وحدات القمع تقتحم قسم 7 في سجن "رامون"
· "عواودة" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ١٥٦
· أسعار الخضراوات والدجاج بأسواق غزة اليوم الإثنين
· 4 عادات شرب للوقاية من شيخوخة العظام
صحيفة القدس
· استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس المحتلة
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس
· مدرسة "عين سامية".. أطفال التجمع البدوي يواجهون حرمانهم "حق التعليم"
· خطة لإنشاء حي استيطاني جديد جنوب شرق القدس المحتلة
· "بتسيلم": "إسرائيل" تبذل ما بوسعها للتشويش على عمل منظمات حقوق الإنسان
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صحيفة الأيام
· إصابة ثمانية أشخاص إسرائيليين وأميركيين في إطلاق نار على حافلة بالقدس
· »جلسة محاكمة للأسير عواودة اليوم: تدهور خطير على وضعه الصحي
· »هكذا قتل العدوان أحلام مواطنين في غزة
· »إجبار مواطن مقدسي على هدم بيته وإخطارات بوقف بناء منازل في بدرس
· »البدء بتحويل رواتب عمال الداخل عبر البنوك الفلسطينية
· »إسرائيل تكشف عن تفاصيل سياستها الجديدة تجاه قطاع غزة
· »مسؤول أمني إسرائيلي: الإفراج عن عواودة والسعدي مسألة غير مطروحة
· »دلال أبو آمنة من الفحيص: جئنا من فلسطين مُحمّلين بالحب والفرح والأمل
الحياة الجديدة
· استشهاد الشاب محمد الشحام برصاص الاحتلال في كفر عقب
· الاحتلال يعتقل 24 مواطنا من الضفة
· الشيخ: جريمة إعدام المواطن الشحام تستوجب تحقيقا دوليا فورا
· خربة تبنة.. حفريات الاحتلال تلاحق الوهم
· أم محمود: "أذا ما حملنك اجريك بتحملك عيوني"
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وكالة الراي
· استشهاد شاب برصاص الاحتلال عقب اقتحام منزله بالقدس
· حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة
· مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
· وحدات القمع تقتحم قسم 7 في سجن "رامون"
· الاحتلال يُبعد فلسطينيين مقدسيين عن المسجد الأقصى
· الاحتلال يواصل سياساته الانتقامية بحق أسرى "نفق الحرية"
· "أونروا" تعلن عن عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار
· حماس تنفي ما نشرته "الميادين" بشأن علاقتها مع السعودية
وكالة صفا
· استشهاد شاب برصاص الاحتلال عقب اقتحام منزله بالقدس
· 93 عامًا على ثورة البراق.. والقدس جوهر الصراع
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
· 3 شهداء بقصف إسرائيلي على طوطوس في سوريا
· اعتقل 11 مواطنا من الضفة
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"وكالة سما
· شهيد برصاص الاحتلال بعد اطلاق النار على رأسه من مسافة صفر في كفر عقب
· إسرائيل" تكشف عن تفاصيل سياستها الجديدة تجاه غزة
· مسؤول أمني إسرائيلي: إطلاق سراح أسرى "الجهاد" مسألة غير مطروحة
· الإحتلال يمدد اعتقال منفذ عملية القدس ويكشف تحقيقاته الأولية..
· "عملية القدس": لبيد يهدد.. وضابط إسرائيلي: هذا أكثر ما يقلق الأجهزة الأمنية
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فلسطين اليوم
· بعد أن تٌرك ينزف ل4 ساعات..بالفيديو استشهاد الشاب "محمد إبراهيم" شحام من كفر عقب بعد إطلاق الاحتلال النار على رأسه
· توتر في سجون الاحتلال بعد اقتحام وحدات القمع الصهيونية قسم 7 في سجن رامون
· بالأسماء : اعتقالات في الضفة والقدس بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين
· اسم في الأخبار…لماذا وكيف يستهدف الاحتلال بلدة سلوان المقدسية؟
· وقفة غاضبة في طوباس رفضاً لقرار الاحتلال بتمديد اعتقال الأسير فراس صوافطة
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عرب 48
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· الاحتلال يقتحم أم الشرايط ويعتقل منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت
· مصرع طفل (10 أعوام) غرقا في أريحا
· "حماس" تنفي وضع السعودية "اشتراطات" لعودة العلاقة بينهما
· استطلاعات: تأثير آيزنكوت محدود وشاكيد خارج الكنيست
· مسؤول أمني إسرائيلي: الإفراج عن عواودة والسعدي مسألة غير مطروحة
· تمديد اعتقال منفذ عملية القدس: "لم ينتم لأي فصيل"
· تقرير: السعودية ستعزز علاقتها بإسرائيل إذا خدم ذلك مصالحها
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· تقارير أمنية إسرائيلية: "وضع السلطة الفلسطينية سيئ وسيزداد سوءا"
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وكالة وفا
· الاحتلال يعتقل 24 مواطنا من الضفة
· عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
· الشيخ: جريمة إعدام المواطن الشحام تستوجب تحقيقا دوليا فورا
· استشهاد الشاب محمد الشحام برصاص الاحتلال في كفر عقب
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