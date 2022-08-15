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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2322) الاثنين22 اغسطس2022

15 آب / أغسطس 2022 10:24

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2322)  الاثنين22 اغسطس2022

أخبار فلسطينية

·         حماس” تنفي وضع السعودية “اشتراطات” لعودة العلاقة بينهما

·         استشهاد شاب برصاص الاحتلال عقب اقتحام منزله بالقدس

·         وفد دبلوماسي أوروبي يصل غزة الثلاثاء لتفقد آثار العدوان.. والأشغال تعلن ارتفاع عدد المنازل المدمرة

·         حقوقيون للمحكمة العليا الإسرائيلية: يجب منع الشاباك من إرسال رسائل تهديد نصّيّة للفلسطينيين

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أخبار إسرائيلي

·         الأحزاب العربية تخوض الانتخابات الإسرائيلية بالقيادات نفسها

·         تقارير أمنية إسرائيلية: "وضع السلطة الفلسطينية سيئ وسيزداد سوءا"

·         حقوقيون للمحكمة العليا الإسرائيلية: يجب منع الشاباك من إرسال رسائل تهديد نصّيّة للفلسطينيين

·         عواودة يواصل معركة الإضراب والاحتلال يعقد جلسة للنظر في اعتقاله

·        ·         إسرائيل" تكشف عن تفاصيل سياستها الجديدة تجاه غزة

·         مسؤول أمني إسرائيلي: إطلاق سراح أسرى "الجهاد" مسألة غير مطروحة

·         عملية القدس": لبيد يهدد.. وضابط إسرائيلي: هذا أكثر ما يقلق الأجهزة الأمنية

·         خطة لإنشاء حي استيطاني جديد جنوب شرق القدس المحتلة

·         "بتسيلم": "إسرائيل" تبذل ما بوسعها للتشويش على عمل منظمات حقوق الإنسان

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اخبار دولية

·         بريطانيون يرفعون العلم الفلسطيني تنديدا بإسرائيل

·         أونروا" تعلن عن عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار

اخبار عربية

·         3 شهداء بقصف إسرائيلي على طوطوس في سوريا

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﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·     استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب القدس

·     حماس” تنفي وضع السعودية “اشتراطات” لعودة العلاقة بينهما

·     الاحتلال يؤكد أن منفذ عملية إطلاق النار في القدس “عمل منفردا” ويتحسب من “محاكاة” 

·     رئيس الوزراء الإسرائيلي يزعم: العملية الأخيرة في غزة حققت كافة الأهداف واستعادت قوة الردع

·     عملية الرصاصات العشر” تعيد القدس إلى الصدارة وتبرز أكبر تهديد يواجه الاحتلال الإسرائيلي

·     وفد دبلوماسي أوروبي يصل غزة الثلاثاء لتفقد آثار العدوان.. والأشغال تعلن ارتفاع عدد المنازل المدمرة

·     حقوقيون للمحكمة العليا الإسرائيلية: يجب منع الشاباك من إرسال رسائل تهديد نصّيّة للفلسطينيين

·     عواودة يواصل معركة الإضراب والاحتلال يعقد جلسة للنظر في اعتقاله

·     إصابات في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في القدس و”المنفذ” يسلّم نفسه بعد ساعات من المطاردة- (فيديوهات وصور)

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الشرق الأوسط

·     الأحزاب العربية تخوض الانتخابات الإسرائيلية بالقيادات نفسها

·     إسرائيل تخشى المزيد من «الهجمات المنفردة» بعد عملية القدس

·     إسرائيل تلغي احتفالاً بـ«اتفاقيات إبراهيم» بعد اعتذار الدول المعنية

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الاخبار اللبنانية

·                   فلسطين: عودة الفدائيين

·              عودة دراماتيكية للفدائيين: ضربة القدس... أوّل الردّ

·              «العدوى» تُقلق العدو: «نشوة الانتصار» لا تدوم

·              الصدر لا يتراجع: خطر الاقتتال أكثر حضوراً

·              مصر | أكثر من 40 ضحية في حريق كنيسة أبي سيفين في الجيزة

·              عدوان إسرائيلي جديد على طرطوس في سوريا

·              «فدائية» القدس تعزز «وحدة الساحات»

الغد الأردنية

·     قتلى وجرحى إثر غارات إسرائيلية استهدفت ريف دمشق وطرطوس

·     عملية القدس” تضرب المنظومة الأمنية الإسرائيلية مجددا

·      الشروق المصرية

·         وكالة الأنباء السورية: مقتل وإصابة 6 عسكريين جراء عدوان إسرائيلي

 الشرق القطرية

·         بريطانيون يرفعون العلم الفلسطيني تنديدا بإسرائيل

·         بعد زيارته.. زوجة الأسير الفلسطيني عواودة تكشف تفاصيل صادمة عن حالته الصحية

·         خلال 10 ثواني.. عملية في القدس لحافلة تصيب 7 مستوطنين إسرائيليين (فيديو)

·         الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

·         بأطراف ذكية.. مستشفى حمد للتأهيل بغزة يجدد الأمل لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية 

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·       الاحتلال يعدم شابًا بالرصاص بعد مداهمة منزله في كفر عقب

·         93 عامًا على أول ثورة فلسطينية ضد تهويد القدس

·         تقرير توافد عائلات الشهداء لوالدة "النابلسي".. رسائل دعم ومقاومة

·         حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين

·         تقرير حلا فلفل تبكي ألعابها ويوسف يفقد حلمه

·         حماس: قصف الاحتلال الهمجي لسوريا يجب أن يُواجَه بموقف مُوحّد

·         الناشطة حمد: المعادلات في الضفة تغيّرت والمقاومون يواجهون اعتداءات الاحتلال

·         وحدات القمع تقتحم قسم 7 في سجن "رامون"

·         "عواودة" يواصل إضرابه عن الطعام لليوم ١٥٦

·         أسعار الخضراوات والدجاج بأسواق غزة اليوم الإثنين

·         4 عادات شرب للوقاية من شيخوخة العظام

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صحيفة القدس

·         استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

·         مدرسة "عين سامية".. أطفال التجمع البدوي يواجهون حرمانهم "حق التعليم"

·         خطة لإنشاء حي استيطاني جديد جنوب شرق القدس المحتلة

·         "بتسيلم": "إسرائيل" تبذل ما بوسعها للتشويش على عمل منظمات حقوق الإنسان

·        

صحيفة الأيام

·          إصابة ثمانية أشخاص إسرائيليين وأميركيين في إطلاق نار على حافلة بالقدس

·         »جلسة محاكمة للأسير عواودة اليوم: تدهور خطير على وضعه الصحي

·         »هكذا قتل العدوان أحلام مواطنين في غزة

·         »إجبار مواطن مقدسي على هدم بيته وإخطارات بوقف بناء منازل في بدرس

·         »البدء بتحويل رواتب عمال الداخل عبر البنوك الفلسطينية

·         »إسرائيل تكشف عن تفاصيل سياستها الجديدة تجاه قطاع غزة

·         »مسؤول أمني إسرائيلي: الإفراج عن عواودة والسعدي مسألة غير مطروحة

·         »دلال أبو آمنة من الفحيص: جئنا من فلسطين مُحمّلين بالحب والفرح والأمل

الحياة الجديدة

·         استشهاد الشاب محمد الشحام برصاص الاحتلال في كفر عقب

·         الاحتلال يعتقل 24 مواطنا من الضفة

·         الشيخ: جريمة إعدام المواطن الشحام تستوجب تحقيقا دوليا فورا

·         خربة تبنة.. حفريات الاحتلال تلاحق الوهم

·         أم محمود: "أذا ما حملنك اجريك بتحملك عيوني"

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وكالة  الراي

·         استشهاد شاب برصاص الاحتلال عقب اقتحام منزله بالقدس

·         حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

·         مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

·         وحدات القمع تقتحم قسم 7 في سجن "رامون"

·         الاحتلال يُبعد فلسطينيين مقدسيين عن المسجد الأقصى

·         الاحتلال يواصل سياساته الانتقامية بحق أسرى "نفق الحرية"

·         "أونروا" تعلن عن عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار

·         حماس تنفي ما نشرته "الميادين" بشأن علاقتها مع السعودية

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وكالة صفا

  •  

·         استشهاد شاب برصاص الاحتلال عقب اقتحام منزله بالقدس

·         93 عامًا على ثورة البراق.. والقدس جوهر الصراع

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

·         3 شهداء بقصف إسرائيلي على طوطوس في سوريا

·         اعتقل 11 مواطنا من الضفة

·        

"وكالة سما

·         شهيد برصاص الاحتلال بعد اطلاق النار على رأسه من مسافة صفر في كفر عقب

·         إسرائيل" تكشف عن تفاصيل سياستها الجديدة تجاه غزة

·         مسؤول أمني إسرائيلي: إطلاق سراح أسرى "الجهاد" مسألة غير مطروحة

·         الإحتلال يمدد اعتقال منفذ عملية القدس ويكشف تحقيقاته الأولية..

·         "عملية القدس": لبيد يهدد.. وضابط إسرائيلي: هذا أكثر ما يقلق الأجهزة الأمنية

·          

 

فلسطين اليوم

·         بعد أن تٌرك ينزف ل4 ساعات..بالفيديو استشهاد الشاب "محمد إبراهيم" شحام من كفر عقب بعد إطلاق الاحتلال النار على رأسه

·         توتر في سجون الاحتلال بعد اقتحام وحدات القمع الصهيونية قسم 7 في سجن رامون

·         بالأسماء : اعتقالات في الضفة والقدس بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

·          اسم في الأخبار…لماذا وكيف يستهدف الاحتلال بلدة سلوان المقدسية؟

·         وقفة غاضبة في طوباس رفضاً لقرار الاحتلال بتمديد اعتقال الأسير فراس صوافطة

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عرب 48

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·         الاحتلال يقتحم أم الشرايط ويعتقل منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت

·         مصرع طفل (10 أعوام) غرقا في أريحا

·         "حماس" تنفي وضع السعودية "اشتراطات" لعودة العلاقة بينهما

·         استطلاعات: تأثير آيزنكوت محدود وشاكيد خارج الكنيست

·         مسؤول أمني إسرائيلي: الإفراج عن عواودة والسعدي مسألة غير مطروحة

·         تمديد اعتقال منفذ عملية القدس: "لم ينتم لأي فصيل"

·         تقرير: السعودية ستعزز علاقتها بإسرائيل إذا خدم ذلك مصالحها

·          

·         تقارير أمنية إسرائيلية: "وضع السلطة الفلسطينية سيئ وسيزداد سوءا"

·          

وكالة وفا

·         الاحتلال يعتقل 24 مواطنا من الضفة

·         عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

·         الشيخ: جريمة إعدام المواطن الشحام تستوجب تحقيقا دوليا فورا

·         استشهاد الشاب محمد الشحام برصاص الاحتلال في كفر عقب

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حدث في مثل هذا اليوم

·         15 آب (أغسطس)

·         2004م 1700 أسير يبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم المأساوية، وإعلان البرنامج الوطني والشعبي للتضامن مع الحركة الأسيرة.

·         1988م وفاة رئيس بلدية غزة الحاج رشاد الشوا الذي ولد في مدينة غزة عام 1909 و توفي في الخامس عشر من أغسطس عام 1988, تلقى تعليمه حتى الثانوية العامة في غزة ثم أكمل تعليمه العالي في السياسة والاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1934 .

·         1947م منظمة الهاغاناه الصهيونية الإرهابية تهاجم بيارة آل أبو لبن قرب مستوطنة بتاح تكفاه وتنسف المنزل بمن فيه، مما أسفر عن استشهاد اثنى عشر مدنياً بينهم أم وستة أولاد.

·         1929م ثورة البراق التي تعود بوادرها الأولى إلى الصدام الذي وقع بين العرب واليهود عند الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف، الذي يعتبره المسلمون "حائط البراق" بينما يعتقد اليهود أنه جدار هيكل سليمان (حائط المبكى)، وكان قد وقع الصدام في 24 أيلول سنة 1928، وكانت الشرارة التي أشعلت ذلك الصدام هي محاولة اليهود وضع ستار يفصل بين الرجال والنساء في أثناء الصلاة عند حائط المبكى، فوقع صدام مع المصلين الذين اعتقدوا أن اليهود يخططون للاستيلاء على الحرم الشريف وقبة الصخرة، ولكن سرعان ما عمت البلاد موجة من الغضب، وتألفت على الأثر جمعية لحماية الأماكن الإسلامية المقدسة وللدفاع عن البراق والأقصى التي طالبت حكومة الانتداب منع اليهود من تغيير الوقع القائم في المسجد الأقصى، فاستجابت للطلب مؤكدة بقاء الوضع على ما هو عليه قبل الصدام.

·         1929 م اندلاع "ثورة البراق" التي قام بها الفلسطينيون للدفاع عن حائط البراق الشريف في القدس رداً على مطالبة اليهود بالاستيلاء عليه، وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك. استمرت الانتفاضة أسبوعين وقمعها المحتلون البريطانيون، وقُتل فيها 133 يهودياً وجرح 339 آخرين، بينما استشهد 166 عربياً وجُرح 232مآخرون. معظم الضحايا العرب سقطوا على أيدي السلطة البريطانية.

·         1899م المؤتمر الصهيوني الثالث في بال المنعقد في الفترة من (-18/8/1899) بحضور 3 مندوباً وقد استهل هرتزل بتقرير حول اجتماعاته مع الإمبراطور وليم الثاني، إمبراطور ألمانيا في اسطنبول والقدس.

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