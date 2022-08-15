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الخارجية تختتم برنامج تطوير مهارات إدارة المشاريع بالدوائر الحكومية

15 آب / أغسطس 2022 10:46

الخارجية تختتم برنامج تطوير مهارات إدارة المشاريع بالدوائر الحكومية
الخارجية تختتم برنامج تطوير مهارات إدارة المشاريع بالدوائر الحكومية

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الخارجية  برنامج “تطوير مهارات العاملين في إدارة المشاريع والتعاون الدولي في الدوائر الحكومية”،  خلال احتفال نظمته في فندق المتحف على شاطئ بحر غزة.

جاء ذلك، بحضور كل من المهندس سهيل مدوخ أمين عام مجلس الوزراء، والمهندس محمود المدهون رئيس اللجنة العليا للمشاريع والتعاون الدولي ومدير عام وزارة الخارجية، والدكتور جواد الأغا رئيس لجنة المتابعة والتدريب في اللجنة العليا للمشاريع والتعاون الدولي ومدير عام العطاءات في وزارة الأشغال، والأستاذ أيمن عايش رئيس لجنة الحوكمة في اللجنة العليا للمشاريع والتعاون الدولي، والدكتور أحمد دلول مدير التدريب الدبلوماسي في وزارة الخارجية.


وفي كلمته رحب مدير عام وزارة الخارجية م. محمود المدهون بالحضور شاكراً لهم التزامهم، واعتبر أنَّ اللجنة العليا تمكنت من إيجاد لغة فهم مشتركة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بكتابة مقترحات المشاريع، وصار من السهل على كل الوزارات أن تكتب بلغة مشتركة، متفاديةً كل الأخطاء التي كانت ترد في المقترحات السابقة.


من جهته أثنى المهندس سهيل مدوخ على البرنامج التدريبي، داعياً اللجنة العليا للمشاريع والتعاون الدولي الى تحقيق المزيد من الإنجازات المتعلقة بتسويق المشاريع.
وفي ختام اللقاء تم توزيع الشهادات على الحضور كما وشكرهم د. أحمد دلول على حسن الالتزام والإصغاء متمنياً أن تكون هذه الدورة قد حققت أهدافها المنشودة.

298648476_5346146315433921_8008669365778586093_n الخارجية تختتم برنامج تطوير مهارات إدارة المشاريع بالدوائر الحكومية
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