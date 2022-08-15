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خلال ورشة عمل

الصحة: وحدة نظم المعلومات تبحث أولويات البحث الصحي

15 آب / أغسطس 2022 10:58

الصحة: وحدة نظم المعلومات تبحث أولويات البحث الصحي
الصحة: وحدة نظم المعلومات تبحث أولويات البحث الصحي

غزة- الرأي

نظمت وحدة نظم المعلومات الصحية،  ورشة عمل حول أولويات البحث الصحي برعاية وكيل وزارة الصحة المساعد م. اسامة قاسم ، ومدير عام وحدة نظم المعلومات الصحية هاني الوحيدي ، ومدير عام وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي د. أحمد شتات و بمشاركة ممثلي عن الادارات العامة والوحدات بالوزارة .

وعدّ م. قاسم عقد هذه الورشة هو مؤشر مميز على مدى اهتمام وزارة الصحة بالارتقاء بالبحث الصحي والذي يساهم في صناعة القرار ، ووضع مختلف العناوين الصحية موضع البحث والدراسة وفق قواعد منهجية متقدمة .

كما وأثنى م. قاسم على الحضور والمشاركة الفاعلة ببرنامج الورشة ما يدلل على حرص الجميع على صياغة منهجية واضحة تتيح للباحثين في المجال الصحي تحقيق أفضل نتائج البحث العلمي .

الى ذلك أوضح الوحيدي أن الهدف من الورشة هو اعتماد دليل البحث الصحي بشكل يساعد الباحثين في تجويد أدوات البحث وصولا للنتائج البحثية التي يبنى عليها قرار او تنفيذ برامج التطوير وتعزيز الخدمة .

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