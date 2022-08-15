التعليم تُدشّن جدارية صور للشهداء الأطفال في العدوان الأخير

غزة- الرأي

دشّنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة على مدخلها الرئيس بمدينة غزة جدارية لصور وأسماء الشهداء الأطفال والطلبة الذين ارتقوا إلى العلا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة خلال شهر أغسطس الحالي.

وأفاد مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، أن هذه اللوحة تخليد للشهداء الأطفال والطلبة واعتزاز وفخر الوزارة بهم، فالشهداء أكرم منّا جميعا.

كما أضاف أن هذه الجدارية رسالة للعالم بأن ينظروا ويشاهدوا كيف يقوم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الجرائم والمجازر بحق الطفولة وتلاميذ المدارس في غزة وفلسطين، داعياً المؤسسات الحقوقية الدولية إلى القيام بواجباتها حيال ما يتعرض له أطفال فلسطين وطلبتها من قتل وإجرام على يد الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة خلال الشهر الحالي أدى إلى استشهاد 49 شهيداً بينهم 17 طفلاً.