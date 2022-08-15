العمل تطلق حملتها التوعوية للتعريف بقانون العمل الفلسطيني

غزة - الرأي

افتتحت وحدة علاقات العمل، أسبوعها التوعوي حول قانون العمل الفلسطيني، وعلاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.



وبدأت أولى اللقاءات بالتعاون المشترك مع جمعية العودة المجتمعية ونقابة العاملات في رياض الأطفال، حيث تم استهداف مجموعة من العاملات في رياض الأطفال بمحافظة شمال غزة.



وقدم ممثل قسم علاقات العمل في مديرية عمل شمال غزة أ. عبد الله عسلية شرحا مفصلا لقانون العمل الفلسطيني، والحقوق العمالية، في حيث تحدث الأخصائي الاجتماعي أ. محمد العجرمي، عن علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وواجبات وحقوق كل منهما.



وتم خلال اللقاء عرض العديد من التطبيقات العملية، والاستماع إلى تجارب المشاركات، بالإضافة إلى توزيع أوراق تدريبية لمساعدة المشاركات في تطبيق المعرفة التي تم اكتسابها خلال اللقاء بحياتهن العملية.

يشار إلى أن هذه اللقاءات التوعوية تستهدف العاملات في رياض الأطفال، حيث سيتم تنفيذها في كافة المحافظات خلال الأسبوع الجاري.

