" الإرشاد المروري" يعقد عددًا من المحاضرات التوعوية خلال الأسبوع الماضي

غزة- الرأي

عقد الإرشاد المروري في الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة سلسلة لقاءات ومحاضرات في التوعية المرورية لطلاب وطالبات عددًا من المخيمات الصيفية، وأصحاب الكراجات ومكاتب "التوصيل السريع" في محافظات قطاع غزة.

وأكد مدير دائرة الإرشاد والتدريب المروري المقدم أشرف أبو عربية أنه تم تنفيذ 9 محاضرات ولقاءات استفاد منها "450" طالب وطالبة، و"120" سائقاً.

وأوضح المقدم أبو عربية أنه تخلل اللقاءات والمحاضرات جانب نظري وتدريب عملي حول العبور الآمن للطريق والصعود والنزول الآمن من المركبات وتوضيح السلوكيات الخاطئة التي تسبب الحادث.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن برنامج محاضـرات التوعيـة المروريـة والسـلامة علـى الطريـق في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لنشـر الـوعي والثقافـة المروريـة والحـد مـن وقـوع الحـوادث المـرورية.