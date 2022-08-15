الأوقاف تبحث تفعيل دور طلبة العلم الشرعي مع جامعة غزة

غزة- الرأي

بحث مدير أوقاف غزة م. محمد أبو سعدة مع رئيس جامعة غزة أ.د. رياض الخضري، آليات تفعيل دور طلبة العلم الشرعي في الجامعات الفلسطينية، وعدد من القضايا ذات الشأن المشترك، بمشاركة رؤساء الأقسام المديرية.



وأوضح أبو سعدة أهمية التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة من بينها جامعة غزة، بهدف تفعيل دور طلبة التعليم الشرعي في الجامعة للإسهام في إصلاح المجتمع ونشر الوعي الديني، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على توفير قاعة دراسية تخدم طلبة الدبلوم الشرعي "الفترة المسائية" وفق برتوكول بين الجامعة والمديرية.



من جهته أشاد أبو جراد بدور وزارة الأوقاف في تطوير العلم الشرعي والدعوي والاهتمام بالطلبة، معرباً عن سعادته بالتعاون من أجل خدمة البلاد والعباد.