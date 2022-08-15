مستشفى النصر تفتتح دورة في إعداد التقارير

غزة- الرأي

افتتح قسم التدريب والتطوير بمستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر بالتعاون مع دائرة تنمية القوى البشرية بوزارة الصحة دورة مهارات اعداد وكتابة التقارير والمراسلات الإدارية واعداد المذكرات ومحاضر الاجتماعات والتي ستستهدف كافة الفئات الوظيفية العاملة بالمستشفى بواقع 12 ساعة تدريبية.



واكد ا. ماهر صالح خبير واستشاري في الإدارة والتنمية البشرية ومدرب لهذه الدورة بأن الدورة ستناقش طبيعة واهمية التقارير وانواعها والتعرف على طريقة اعداد الانواع المختلفة من التقارير وفقا لمراحلها العلمية.



كما ستناقش الدورة تحديد مواصفات التقرير الجيد والتعرف على آلية القيام بجميع البيانات اللازمة لإعداد التقارير من مصادرها المختلفة، إضافة الى الاستخدام السليم لقواعد ومهارات العرض والتقديم في عرض بيانات التقرير.



من جانبها، أكدت الدكتورة سيرين ابو حمد رئيس قسم التدريب والتطوير بالمستشفى بأن هذه الدورة تأتي في إطار رفع كفاءة موظفي المستشفى وتحسين مستوى أدائهم في العمل الإداري على كافة المستويات الإدارية، وذلك وفق الخطة التدريبية لقسم التدريب والتطوير والمعتمدة للعام الحالي والتي تم وضعها وفق الاحتياجات التدريبية.



يُذكر أن قسم التدريب والتطوير بمستشفى الرنتيسي للأطفال -النصر يعمل على تنفيذ عدد من الدورات التخصصية في مسارات عدة تلبية للاحتياج التدريبي.