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دائرة الرقابة الصناعية تجري جولات ميدانية على منشآت صناعية

15 آب / أغسطس 2022 12:50

دائرة الرقابة الصناعية تجري جولات ميدانية على منشآت صناعية
دائرة الرقابة الصناعية تجري جولات ميدانية على منشآت صناعية

غزة- الرأي
 نظمت دائرة الرقابة الصناعية- قسم الصناعات التحويلية- جولات ميدانية على منشآت صناعية في محافظة غزة، بهدف حصر أضرار بعض من المنشأت المدمرة خلال الحرب الآخيرة. 

وأفادت دائرة الرقابة الصناعية، أن طواقمها نفذت  عدة تراخيص لمصانع الخياطة الجديدة بهدف التأكيد على أهمية العمل ضمن جودة عالية للمنتج المحلي .

كما أجرت سحب عينات لبعض مستحضرات التجميل للفحص المخبري، نتج عنه مصادرة  كمية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأوضحت أن طواقمها تابعت محاضر تحفظ معابر  لمختلف الصناعات منها مواد خام كيميائية، كما اجرت متابعة وفحص حقائب مدرسية مستوردة لضمان مطابقتها المعايير المطلوبة.

في حين، نظم  قسم الصناعات الغذائية في دائرة الرقابة الصناعية جولات ميدانية في محافظة خانيونس على منشآت صناعية غذائية مختلفة بهدف متابعة تجديد تراخيص المنشآت الصناعية ومتابعة الشروط الفنية والصحية للمخابز.

دائرة الرقابة الصناعية تجري جولات ميدانية على منشآت صناعية 299526982_424977009663515_1967192213868907408_n 299187824_424976926330190_4852125073486281391_n
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