دائرة الرقابة الصناعية تجري جولات ميدانية على منشآت صناعية

غزة- الرأي

نظمت دائرة الرقابة الصناعية- قسم الصناعات التحويلية- جولات ميدانية على منشآت صناعية في محافظة غزة، بهدف حصر أضرار بعض من المنشأت المدمرة خلال الحرب الآخيرة.

وأفادت دائرة الرقابة الصناعية، أن طواقمها نفذت عدة تراخيص لمصانع الخياطة الجديدة بهدف التأكيد على أهمية العمل ضمن جودة عالية للمنتج المحلي .

كما أجرت سحب عينات لبعض مستحضرات التجميل للفحص المخبري، نتج عنه مصادرة كمية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وأوضحت أن طواقمها تابعت محاضر تحفظ معابر لمختلف الصناعات منها مواد خام كيميائية، كما اجرت متابعة وفحص حقائب مدرسية مستوردة لضمان مطابقتها المعايير المطلوبة.

في حين، نظم قسم الصناعات الغذائية في دائرة الرقابة الصناعية جولات ميدانية في محافظة خانيونس على منشآت صناعية غذائية مختلفة بهدف متابعة تجديد تراخيص المنشآت الصناعية ومتابعة الشروط الفنية والصحية للمخابز.