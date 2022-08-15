شرطة أمن الجامعات تعزز تعاونها مع كلية فلسطين

خان يونس- الرأي

قال مدير شرطة أمن الجامعات بمحافظة خان يونس المقدم نور الغلبان إن شرطة أمن الجامعات استطاعت من خلال تواجدها في الجامعات والكليات توفير الأمن وحماية الهيئات التدريسية والطلبة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من شرطة أمن الجامعات بخان يونس، لمقر كلية فلسطين للتمريض حيث كان باستقبالهم عميد الكلية الدكتور خليل شعيب.

وأثنى الدكتور شعيب على الجهود التي تقوم بها شرطة أمن الجامعات في حفظ الأمن ، وتقديم الخدمات اللازمة للكلية والطلاب.

بدوره تقدم مدير شرطة أمن الجامعات بخان يونس بالشكر للكلية مؤكداً على بذل كافة الجهود لسير العملية التعليمية بيسر وسهولة ، ذاكراً أنه تم حل عدد من القضايا الطلابية داخل أروقة الجامعة .