الشرطة المجتمعية تُنهي عددًا من الخلافات المالية

غزة- الرأي

عالجت إدارة الشرطة المجتمعية عدة قضايا مالية، وأنهت خلافات مالية عبر دوائرها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة رفح خلافين ماليين بين عددٍ من المواطنين حول ثمن أشتال زراعية بقيمة 33 ألف شيكل، وثلاثة خلافات مالية بقيمة 1250 دولار.

بينما في محافظة الوسطى أنجزت خلافاً بين اثنين من المواطنين بقيمة 27 ألف شيكل نتيجة معاملات مالية على بيع قطعة أرض.

وفي سياق آخر، أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة غزة خلافاً مالياً على ميراث بقيمة 4500 دينار، وقضية نصب واحتيال على مبلغ مالي بقيمة 19 ألف شيكل.

كما أنجزت الشرطة المجتمعية بغزة خلافاً بقيمة 1900 دينار على ديون وكمبيالات، وأنهت خلافاً مالياً بقيمة 8000 شيكل دام مدة 4 سنوات.