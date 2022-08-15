"الشباب والرياضة": بطولة "الشهداء" تنطلق يوم 24 اغسطس

غزة- الرأي

أعلنت اللجنة المنظمة موعد انطلاق بطولة "الشهداء" لكرة القدم، الأربعاء الموافق 24-08-2022، وذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة التحضيرات الخاصة بالبطولة صباح اليوم الاثنين، في مقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة.

وأكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، خلال الاجتماع أن البطولة هي فرصة للأندية المشاركة لخوض المباريات والمنافسة والتحضير للدوري الممتاز المقرر انطلاقه يوم 9 من الشهر المقبل، وأوضح هنية أن المجلس الأعلى وضع كل الإمكانات لإنجاح البطولة وتقديم الوفاء للشهداء وتضحياتهم.

وأشار إلى أن المجلس سيمنح كل ناد من الأندية المشاركة 500 دولار، بينما سيحصل البطل على جائزة مالية بقيمة 2000 دولار.

يذكر أن اللجنة المنظمة تضم كل من:" عماد التتري - عبد الحميد مهنا - ناظم جابر - غسان محيسن - محمد أبو عيطة".

وناقشت اللجنة متطلبات البطولة والترتيبات اللازمة، وتم تحديد يوم الأربعاء المقبل لتأكيد مشاركة الأندية وهي"شباب وخدمات رفح ، واتحاد وشباب خان يونس، واتحاد الشجاعية"الشجاعية/a">الشجاعية وبيت حانون الرياضي وغزة الرياضي والصداقة" حيث سيتم تقسيم الأندية على مجموعتين يتأهل من كل مجموعة الأول والثاني لنصف النهائي.

كما تم تحديد قرعة البطولة يوم الخميس المقبل 18-08-2022 الساعة 11 صباحا في مقر اتحاد كرة القدم، على أن تنطلق البطولة يوم 24-08-2022، وتختتم يوم 04-09-2022.