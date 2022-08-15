وكالة الرأي الفلسطينية "صندوق الشباب" يعلن أسماء المستفيدين من القرض الحسن للزواج وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة": بطولة "الشهداء" تنطلق يوم 24 اغسطس وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي عددًا من الخلافات المالية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة أمن الجامعات تعزز تعاونها مع كلية فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الرقابة الصناعية تجري جولات ميدانية على منشآت صناعية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر تفتتح دورة في إعداد التقارير وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تبحث تفعيل دور طلبة العلم الشرعي مع جامعة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأسير محمود العارضة يعيش ظروفاً صعبة في العزل منذ نحو عام وكالة الرأي الفلسطينية " الإرشاد المروري" يعقد عددًا من المحاضرات التوعوية خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تستقبل استشاري جراحة القلب الدكتور "عماد تابري"
أخبار » الأخبار الحكومية

بمشاركة 8 أندية

"الشباب والرياضة": بطولة "الشهداء" تنطلق يوم 24 اغسطس

15 آب / أغسطس 2022 12:58

غزة- الرأي
أعلنت اللجنة المنظمة موعد انطلاق بطولة "الشهداء" لكرة القدم، الأربعاء الموافق 24-08-2022، وذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة التحضيرات الخاصة بالبطولة صباح اليوم الاثنين، في مقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة.

وأكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، خلال الاجتماع أن البطولة هي فرصة للأندية المشاركة لخوض المباريات والمنافسة والتحضير للدوري الممتاز المقرر انطلاقه يوم 9 من الشهر المقبل، وأوضح هنية أن المجلس الأعلى وضع كل الإمكانات لإنجاح البطولة وتقديم الوفاء للشهداء وتضحياتهم.

وأشار إلى أن المجلس سيمنح كل ناد من الأندية المشاركة 500 دولار، بينما سيحصل البطل على جائزة مالية بقيمة 2000 دولار.

يذكر أن اللجنة المنظمة تضم كل من:" عماد التتري - عبد الحميد مهنا - ناظم جابر - غسان محيسن - محمد أبو عيطة".

وناقشت اللجنة متطلبات البطولة والترتيبات اللازمة، وتم تحديد يوم الأربعاء المقبل لتأكيد مشاركة الأندية وهي"شباب وخدمات رفح ، واتحاد وشباب خان يونس، واتحاد الشجاعية"الشجاعية/a">الشجاعية وبيت حانون الرياضي وغزة الرياضي والصداقة" حيث سيتم تقسيم الأندية على مجموعتين يتأهل من كل مجموعة الأول والثاني لنصف النهائي. 

كما تم تحديد قرعة البطولة يوم الخميس المقبل 18-08-2022 الساعة 11 صباحا في مقر اتحاد كرة القدم، على أن تنطلق البطولة يوم 24-08-2022، وتختتم يوم 04-09-2022.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حضارات ينهي استعداداته لإصدار كتابيّ الأسير أمجد السايح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟