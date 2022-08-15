"صندوق الشباب" يعلن أسماء المستفيدين من القرض الحسن للزواج

غزة - الرأي:

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة عن أسماء المستفيدين من القرض الحسن للزواج عن دورة أغسطس 2022.

وجرى اختيار المستفيدين من خلال قرعة علنية تم عرضها من خلال البث المباشر عبر صفحة الصندوق على فيسبوك، بحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور محمود بارود، وعضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور أحمد أبو سعدة، ومدير الصندوق الأستاذ علاء الباز، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، والمدير العام للطفولة الأستاذ عصام الهبيل.

وأوضح بارود أن الدورة الحالية من القرض الحسن للزواج تم تخصيصها للشباب المقبلين على الزواج في الفئة العمرية من 28 إلى 35 عامًا، لافتًا إلى أنه بلغ عدد المسجلين للاستفادة من القرض بلغ حوالي (400) شاب وتم إجراء القرعة لاختيار (100) مستفيد.

وبيّن بارود أن المستفيدين الذين تم اختيارهم من خلال القرعة سيتم منحهم قرض حسن بقيمة (2000) دولار، يسدد بدون فوائد مالية بقيمة (50)دولار شهريًا، متمنيًا لهم حياة زوجية مستقرة وسعيدة.

وأكد أن القرض يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

يذكر أن صندوق دعم الشباب الفلسطيني قدم منذ تأسيسه عام 2011 أكثر من (7.5) مليون دولار لأكثر من (3700) شاب، منهم (370) شباب خلال العام الماضي بقيمة (540) ألف دولار.