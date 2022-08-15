وزارة الاقتصاد تصدر تقريرها النصف سنوي للعام 2022

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني التقرير النصف سنوي للعام 2022م.



وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن الوزارة واداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها لخدمة أبناء شعبها، وواصلت مراقبة المحلات التجارية والأسواق والمولات والمراكز التجارية من خلال جولات مكثفة صباحية ومسائية وعملت على المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية وتنظيم جولات تفتيشية للمنشأت الصناعية والمعادن الثمينة ومحطات الوقود الغاز.



الإدارة العامة لحماية المستهلك



وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك ومن خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 1882 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 12500 منشأة ونقطة بيع، وبلغت العينات المسحوبة للفحص المخبري 6039 عينة، وتم تحرير 3939 مخالفة ضبط وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم خلال النصف الأول حصر المخزون السلعي والحفاظ على السلع الأساسية ومراقبة الأسعار، وتصويب 329 بطاقة بيان للمنتجات.

الإدارة العامة للتجارة والمعابر

وأشار التقرير الى أنه من خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بالتفتيش على 57010 شاحنة واردة عبر المعابر التجارية، وسحب 846 عينة للفحص المخبري.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم بلغ 122 يوم، وأيام الاغلاق 59 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 75 يوم والاغلاق 106 يوم.

وبين التقرير أنه تم إيداع طلبات 642 علامة تجارية جديدة، وكانت التغيرات على العلامات التجارية 883 تغيير ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، وتم نشر 536 علامة تجارية، وتسجيل 3 وكالات تجارية جديدة، وإصدار 299 شهادة ملكية صناعية، والتفتيش على 741 ملفاً للملكية الصناعية.

وأوضح أن عدد المراجعين للإدارة خلال النصف الاول بلغ 760 مراجع، الي جانب الرد على استفسارات المراجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة الواتس الخاص بمكاتب الملكية الفكرية والدائرة.



الإدارة العامة للمصادر الطبيعية



وذكر التقرير ان كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 542,916 متر مكعب، لافتاً الي أن الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالإدارة العامة للمصادر الطبيعية تقوم بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

الإدارة العامة للصناعة

وقال التقرير إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال النصف الأول بإصدار 289 رخص تشغيل للمنشأت الصناعية، وتنظيم 146 زيارة لعدد من المصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع، واستقبال طلبات لترخيص مشاريع صغيرة عدد 32، والمشاركة في تنفيذ 3 معرض تجاري.

وقامت دائرة التنمية الصناعية بالإدارة بتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على كافة المصانع والمخابز ومحطات تعبئة وتوزيع الغاز، للتأكد من جودة المنتجات التي يتم انتاجها، ومدى الالتزام بالإجراءات والشروط الصحية اللازمة للعمل.



الإدارة العامة للشركات



وأوضح التقرير أن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 9535 معاملة، وتم استقبال 14303 متلقي خدمة، و تسجيل 144 شركة، 2596 سجل تجاري فردي، وتنفيذ 450 زيارة ميدانية للشركات والمحلات التجارية، وتم حضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 32 شركة، وشطب اداري للشركات بلغ 337 .

وبين التقرير أن المواطنين الذين راجعوا الإدارة بلغ 7205 مواطن.



مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة



ولفت التقرير الى أن الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التي تم دمغها وفحصها بلغت (1264150.2) جرام، وتم تنفيذ 127 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 1046 محل لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 19 مصانع ذهب.



وحدة الشؤون القانونية



وبين التقرير أنه تم إحالة 1019 قضية للنيابة العامة، بشأن أشخاص قاموا بإرتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لـ 717 قضية.



الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة



عملت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة على التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة والإدارات ونشر 251 خبر صحفي وتقرير اعلامي، وتصميم 120 انفوجرافيك، وانتاج 11 فيديو، واعداد وتنسيق 48 لقاء عبر الإذاعات والفضائيات، وتنظيم 10 جولات صحفية لعدد من المصانع في قطاع غزة، وعقد 9 مؤتمرات صحفية.



دائرة الشكاوي



وذكر التقرير أن دائرة الشكاوي في الوزارة تلقت خلال النصف الاول 480 اتصال لمواطنين قدموا شكاوى واستفسارات مختلفة خاصة بما يتعلق بارتفاع اسعار السلع وغيرها وتم التعامل معها فورا.



وحدة التنسيق مع القطاع الخاص



قامت وحدة التنسيق مع القطاع الخاص خلال النصف الأول بالتنسيق والتواصل المستمر لعقد اجتماعات وكيل الوزرة مع مؤسسات القطاع الخاص لبحث كافة المواضيع المتعلقة بالسجلات التجارية، وأيضا التنسيق بخصوص التحضير للانتخابات الداخلية