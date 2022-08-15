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الأغا يتفقد فعاليات برنامج نحو الرسوخ واختبارات مسابقة الأقصى

15 آب / أغسطس 2022 01:27

الأغا يتفقد فعاليات برنامج نحو الرسوخ واختبارات مسابقة الأقصى
الأغا يتفقد فعاليات برنامج نحو الرسوخ واختبارات مسابقة الأقصى

غزة- الرأي
تفقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا فعاليات البرنامج العلمي الخامس "نحو الرسوخ"، الذي افتتحته الدائرة العلمية بالوزارة بالتعاون مع أكاديمية مرقاة، في مسجد الأمين محمد ويستهدف  نحو (800) مشاركة ومشاركة من طلبة العلم الشرعي والمهتمين في جميع محافظات قطاع غزة.


وأوضح الأغا أن العلم وخاصة العلم الشرعي هو السبيل لمعرفة الله تعالى وعبادته وخشيته، وهو الطريق المؤدي للنصر والتمكين.


وأشار إلى أن الوزارة عقدت هذا البرنامج للعام الخامس نظرًا لأهميته وضرورته في صقل المهارات الدعوية لدى طلبة العلم الشرعي، وزيادة تحصيلهم من العلوم الشرعية المنهجية من خلال أهل الاختصاص من المحاضرين والعلماء.


وشكر الأغا جميع القائمين على تنظيم وعقد البرنامج، داعياً المشاركين إلى الاستفادة القصوى مما يشتمل عليه البرنامج من معلومات وبرامج نوعية.


وفي سياق آخر، تفقد الأغا لجان اختبارات التصفيات النهائية لمسابقة الأقصى المحلية الثانية والعشرين في حفظ القرآن الكريم وتفسيره لعام 1443هـ/2022م، والتي تنظمها الوزارة بشكل سنوي للذكور والإناث من محافظات قطاع غزة كافة.


وأوضح أن الهدف من هذه المسابقة، هو تعليم ونشر القرآن الكريم، والحث على الاهتمام به، وبث روح المنافسة بين حفظة القرآن وتشجيعهم على التسابق في حفظه وتثبيته، وإبراز المتميزين منهم، وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات الدولية.

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