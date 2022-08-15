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"الشباب والثقافة" تكرم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة

15 آب / أغسطس 2022 01:29

"الشباب والثقافة" تكرم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة

غزة- الرأي
نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الاثنين 15/8/2022، حفلًا لتكريم أبناء موظفيها الناجحين في امتحانات الثانوية العامة.


وحضره الحفل القائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور محمود بارود، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، والمدير العام للطفولة والطلائع الأستاذ عصام الهبيل، والمدير العام للشؤون المالية والإدارية الأستاذ أحمد المشهراوي، ومستشار رئيس الهيئة الأستاذ عارف بكر، إضافة إلى الطلبة الناجحين المحتفى بهم وذويهم.


وتقدم بارود بالتهنئة لكافة الطلبة وذويهم بنجاحهم وحصولهم على شهادة الثانوية العامة وتمنى لهم حياة جامعية وعلمية موفقة، مؤكدًا على أهمية تحصيل العلم ودور العلماء والمثقفين في بناء المجتمعات والنهوض بها.


وشدد بارود على أهمية تعزيز التواصل والترابط الاجتماعي بين كافة موظفي الهيئة، مؤكدًا أنه يساهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمجتمع الفلسطيني.
وفي كلمة أهالي الطلبة؛ تقدم الدكتور فواز السوسي بالشكر الجزيل للهيئة على تنظيم الحفل وتكريم أبناء الموظفين الناجحين في الثانوية العامة.

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