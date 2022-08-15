التعليم تطلق فعاليات مشروع المدرسة الصيفية “التعليم بالترفيه”

غزة-الرأي

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، مشروع المدرسة الصيفية “التعليم بالترفيه” بتمويل من منظمة اليونيسف وبالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي.



ويُعقد المشروع على مدار (10) أيام تدريبية، ويستهدف طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس الأساسي في (50) مدرسة حكومية بواقع (5000) طالب وطالبة من محافظات قطاع غزة.



ويهدف المشروع إلى معالجة الطلبة ضعاف التحصيل في المهارات الأساسية في مبحثي اللغة العربية والرياضيات من خلال أنشطة تعليمية منهجية بالإضافة إلى التعلم الممتع.

ويتناول مشروع المدرسة الصيفية أربع زوايا وهي: اللغة العربية، الرياضيات، الإرشاد والصحة، الفنون والتربية الرياضية.