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التعليم تطلق فعاليات مشروع المدرسة الصيفية “التعليم بالترفيه”

15 آب / أغسطس 2022 01:34

التعليم تطلق فعاليات مشروع المدرسة الصيفية “التعليم بالترفيه”
التعليم تطلق فعاليات مشروع المدرسة الصيفية “التعليم بالترفيه”

غزة-الرأي
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، مشروع المدرسة الصيفية “التعليم بالترفيه” بتمويل من منظمة اليونيسف وبالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي.


ويُعقد المشروع على مدار (10) أيام تدريبية، ويستهدف طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس الأساسي في (50) مدرسة حكومية بواقع (5000) طالب وطالبة من محافظات قطاع غزة.


ويهدف المشروع إلى معالجة الطلبة ضعاف التحصيل في المهارات الأساسية في مبحثي اللغة العربية والرياضيات من خلال أنشطة تعليمية منهجية بالإضافة إلى التعلم الممتع.
ويتناول مشروع المدرسة الصيفية أربع زوايا وهي: اللغة العربية، الرياضيات، الإرشاد والصحة، الفنون والتربية الرياضية.

cf68ae90-fdd4-401e-a88b-aea123014685 b0a0f44c-8658-4ad4-aba7-7bb568b16493 0f5ef422-b6eb-4a9c-9d65-a95a0e44bf78 التعليم تطلق فعاليات مشروع المدرسة الصيفية “التعليم بالترفيه”
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