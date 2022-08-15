وزارة المرأة وديوان الموظفين يناقشان لتنفيذ برنامج القيادة الحكومية

غزة- الرأي

التقت مدير عام وزارة شؤون المرأة أ. مؤمنة الرقب برفقة مدير دائرة تنمية القدرات في الوزارة أ. نهال علي حسن، بنائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب في ديوان الموظفين العام أ. هاني حسونة و كل من أ. زياد رمضان و أ. رولا مطر.



وجاءت الزيارة لتنسيق وترتيب التعاون بين الوزارة والديوان حول تنفيذ برنامج القيادة الحكومية لعدد من مدراء الفئة الأولى درجة" c "من النساء في الوزارات المختلفة.



حيث يهدف التدريب لتطوير وتعزيز مهارات المدراء من النساء بما يحقق أفضل خدمة ممكنة من خلال مواقعهز المختلفة للفئات التي يقدمه لها الخدمة في العمل العام.